Ayuntamiento de Sevilla y Patronato de Vivienda renuevan hasta 2027 su colaboración en la rehabilitación de hogares

Firma de la prórroga del convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Sevilla y Patronato de la Vivienda - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, y la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla han firmado la prórroga por un año más del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde marzo de 2024 con el objetivo de continuar impulsando actuaciones conjuntas destinadas a mejorar el parque residencial de la ciudad y facilitar el acceso a la vivienda.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la prórroga, con vigencia hasta el 1 de marzo de 2027, permitirá dar continuidad a un marco de colaboración para desarrollar iniciativas comunes en ámbitos como la rehabilitación energética de edificios, la mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y otras actuaciones relacionadas con la vivienda en el término municipal de Sevilla.

Durante el acto de firma, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, y el vicepresidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla y presidente de su Comisión Permanente, Julio Cuesta, han puesto en valor la "buena colaboración desarrollada durante estos dos últimos años" y han manifestado su voluntad de "seguir trabajando conjuntamente en beneficio de la ciudadanía sevillana".

Sobre el acceso a una vivienda digna, Juan de la Rosa ha señalado que "cada convenio, cada programa y cada actuación que ponemos en marcha responde a un mismo objetivo: que ningún sevillano o sevillana tenga que renunciar a una vivienda digna por falta de oportunidades". A su vez, ha indicado que esta renovación "consolida la cooperación entre dos instituciones que comparten el objetivo de promover una vivienda más accesible, eficiente y sostenible", así como de impulsar proyectos que contribuyan a "mejorar la calidad de vida de los sevillanos".

Asimismo, la prórroga mantiene las condiciones establecidas en el convenio original, sin incorporar nuevas obligaciones económicas para las partes, prolongando simplemente su periodo de vigencia para seguir desarrollando las actuaciones previstas.