El Ayuntamiento de Sevilla plantará 700 nuevos árboles en Triana, más de 100 en nuevas posiciones

Plantación de nuevos árboles en la calle Betis del barrio de Triana en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha anunciado este miércoles que prevé plantar durante la actual campaña de plantación más de 700 ejemplares en el barrio de Triana, de los cuales más de 100 corresponden a nuevas posiciones que "ampliarán las zonas de sombra".

Según ha destacado el Consistorio en una nota, entre las actuaciones se encuentra la plantación de 11 nuevos naranjos (Citrus x aurantium) en la calle Betis. Con esta intervención se han recuperado alcorques que permanecían vacíos, "reforzando la presencia del naranjo, uno de los árboles más característicos del paisaje urbano de la ciudad".

El Ayuntamiento ha indicado plan de plantaciones en Triana de esta campaña se encuentra al 35% e incluye además otras actuaciones relevantes, como la plantación de 75 palmeras (Phoenix dactylifera) en la calle Marie Curie, de las cuales 11 corresponden a nuevas posiciones; 63 ejemplares de Morus alba Fruitless, todos ellos de nueva posición, en la calle Ocio; y 28 árboles de la especie Brachychiton acerifolius en la calle Juan Bautista Muñoz, de los cuales 14 aportarán nueva sombra.

A estas actuaciones se suman los 460 ejemplares de distintas especies que se están plantando en el Parque Vega de Triana para reforzar su masa arbórea.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que estas plantaciones "forman parte de una planificación que busca reforzar la cobertura vegetal del distrito, ampliar las zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental de los barrios".

En este sentido, ha subrayado que "la recuperación de alcorques y la incorporación de nuevos árboles permiten que el arbolado vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en nuestras calles y espacios públicos".

La Campaña de Plantación 2025-2026 se inició con plantaciones de palmeras durante los meses de septiembre y octubre, debido a las características especiales de estas plantas monocotiledóneas y finalizará a finales de este mes de marzo, según se den las condiciones meteorológicas. Se prevén plantar más de 6.000 ejemplares de árboles y palmeras.