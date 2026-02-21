El Ayuntamiento de Sevilla prepara una dispositivo especial de limpieza, tráfico y seguridad para el Betis-Rayo

Archivo - Tussam reforzará sus servicios al estadio de la Cartuja con motivo del Betis-Rayo Vallecano. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán este próximo domingo el Real Betis y Rayo Vallecano. En el caso de Tussam, la empresa reforzará el servicio en la zona del Estadio Olímpico en las líneas que pasan por el entorno del estadio y, además, se pondrán a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones del Estadio a la estación de Metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

En concreto, las líneas que verán incrementado el servicio con la incorporación desde dos horas antes del inicio del partido de 18 vehículos, adicionales a los que habitualmente prestan servicio en estas líneas, serán la 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior). A la finalización del partido, el servicio se complementará con 26 autobuses, entre ocho y diez por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio (líneas 2 y C1 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio. Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito, ha puntualizado el Consistorio en una nota.

Estas líneas tienen un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo. Adicionalmente, Tussam prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (Estación Metro-Aparcamiento P1) desde dos horas y media antes del inicio y a la finalización del partido. La parada de esta lanzadera se ubicará en Camino de los Descubrimientos-Laboratorios Ingeniería y en el recorrido de vuelta efectuará una parada en Torre Sevilla.

El servicio se prestará con diez autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito. También prestarán servicio, sólo a la finalización del partido, otras dos lanzaderas: Estadio de La Cartuja- Sevilla Este y Estadio de la Cartuja-Barqueta, con paradas en Juan Bautista Muñoz frente a Escuela de Ingeniería. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la av. La Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito. Para mejorar la fluidez del servicio y la seguridad de los peatones, a la salida del partido el servicio ordinario de las líneas 2, C1 y C2 modificará su recorrido circulando por Matemático Rey Pastor y Castro y camino de los descubrimientos.

El dispositivo por parte de Policía Local comienza a las 14,30 horas con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio, además de la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio. En concreto, el dispositivo de tráfico y el operativo y el corte de las vías de acceso se activarán a las 14,45 horas en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba con puente de Barqueta, sólo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán desde las 15,00 hasta el final de partido. Acceso controlado a los parkings de Gol Norte, como son P0-P1.1 -P 1.2- P3-P4 y P5, que tienen su acceso desde SE-20 hacia glorieta Instalaciones deportivas la Cartuja. A su vez el P7 zona norte teniendo acceso desde SE-20 por la Glorieta de RTVE, y P7 zona sur teniendo acceso desde Carlos III frente calle Gregor J. Mendel. A su vez, se ha dispuesto zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso a túnel Sur frente al Rocódromo y otra en zona norte frente a las instalaciones deportivas la cartuja. La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al Túnel Sur junto al P1.

Como medidas específicas en el tráfico, se impedirá la doble fila Camino de los Descubrimientos, especialmente desde Glorieta José María Japón Manzaneras hacía Marie Curie, el interior del Parque Tecnológico, o vías cercanas al perímetro del estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación. Asimismo, solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados por parte de Fccss --debiendo llevar la autorización visible--, residentes, S.P., personas con discapacidad y vehículos de emergencias y como máximo hasta una hora antes del inicio del encuentro. El acceso se realizará por el parking P7 zona norte desde SE-20 glorieta RTVE; P7 zona Sur desde calle Carlos III frente a calle Gregor J. Mendel; Parking B01 y 02 acceso desde Carlos III confluencias calle Hermanos del Huyar o parking B 0.3 y 0.4 desde Carlos III confluencia calle Gregor J. Mendel. Además, los vehículos PMR disponen de plazas en la explanada del P 1.1.

Lipasam contará con 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases. La previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo. Antes del partido, y una vez que las aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión con el objetivo de eliminar restos y malos olores.