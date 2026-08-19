El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para el partido entre Betis y Real Sociedad de este viernes

Archivo - Fidalgo of Real Betis celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Sevilla FC at La Cartuja stadium on March 1, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo del encuentro correspondiente a la jornada 2 de La Liga que disputarán el Real Betis Balompié y la Real Sociedad este viernes 21 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio de La Cartuja. En el operativo participan la Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la Policía Local iniciará el dispositivo a las 17,00 horas con el control de estacionamientos en las zonas de afectación al estadio y los primeros cortes en el vial Torre Sur, la calle Ciencias del Rugby, la glorieta Beatriz Manchón y la avenida del Ocio.

A partir de las 18,00 horas se mantendrá este dispositivo y se sumará la supervisión y distribución de la venta ambulante en la zona autorizada, así como la vigilancia de la venta ilegal en las inmediaciones del estadio. El dispositivo de tráfico completo se activará a las 18,30 horas, con cortes en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, en la glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, y en la glorieta Duquesa Cayetana de Alba con el puente de la Barqueta, que se mantendrán hasta la finalización del partido.

Asimismo, solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados hasta una hora antes del encuentro y el acceso a los aparcamientos de Gol Norte --P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5-- se realizará desde la SE-20 a través de la glorieta de las Instalaciones Deportivas de La Cartuja, mientras el parking P7 zona norte tendrá acceso desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, y el P7 zona sur, desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel. Se ha habilitado además una zona de estacionamiento para motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto, junto al acceso al túnel Sur, frente al Rocódromo.

La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al Túnel Sur, junto al P1 y se impedirá la doble fila en el Camino de los Descubrimientos, especialmente en el tramo entre la glorieta José María Japón Manzaneras y la calle Marie Curie, en el interior del Parque Tecnológico y en las vías cercanas al perímetro del estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación.

Respecto a los vehículos autorizados o acreditados, solo tendrán acceso los vehículos autorizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los residentes, los servicios públicos, las personas con discapacidad y los vehículos de emergencias, hasta un máximo de una hora antes del inicio del encuentro.

El acceso de estos vehículos se realizará por el parking P7 zona norte, desde la SE-20 y la glorieta de RTVE; el P7 zona sur, desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel; y los parkings B0.1, B0.2, B0.3 y B0.4, desde Carlos III, en las confluencias con las calles Hermanos del Huyar y Gregor J. Mendel. Los vehículos con distintivo PMR dispondrán de plazas en la explanada del P1.1.

REFUERZO DE AUTOBUSES

Tussam reforzará el servicio en la zona del Estadio Olímpico con 40 autobuses adicionales, repartidos entre las líneas 2, C1 y C2 y tres servicios de lanzadera, además de poner en marcha, a la finalización del encuentro, un servicio especial gratuito para agilizar la salida de los aficionados.

Desde dos horas antes del inicio del partido se incorporarán 16 vehículos adicionales a las líneas 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior), con un recorrido circular y transversal que permite el acceso directo al estadio desde zonas como Barqueta, Macarena, Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

A la finalización del partido, el servicio se reforzará con 24 autobuses adicionales --ocho por línea--, distribuidos en tres paradas próximas al estadio, con acceso gratuito para agilizar la salida de los aficionados.

Tussam prestará además un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante, junto a la estación de Metro y el aparcamiento P1, desde dos horas antes del inicio y a la finalización del partido, con entre 8 y 10 autobuses; el trayecto de vuelta, Cartuja-Blas Infante, será gratuito. Solo a la finalización del encuentro se pondrán en marcha, también de forma gratuita, dos lanzaderas adicionales: Estadio de La Cartuja-Sevilla Este y Estadio de La Cartuja-Barqueta, con paradas en Juan Bautista Muñoz frente a Escuela de Ingeniería.

La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas de la línea LE desde Las Góndolas hasta la avenida de la Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. Para mejorar la fluidez del servicio y la seguridad de los peatones, a la salida del partido las líneas 2, C1 y C2 modificarán su recorrido habitual, circulando por Matemático Rey Pastor y Castro y por el Camino de los Descubrimientos.

REFUERZO DE LIMPIEZA

Lipasam desplegará un dispositivo especial de limpieza integrado por 21 trabajadores y 9 vehículos, que actuarán en tres fases: antes, durante y después del encuentro.

Antes del partido, y una vez que ambas aficiones se encuentren dentro del estadio, se realizará una actuación de limpieza en los alrededores, con especial atención a los accesos.

Por su parte, al término del encuentro se llevará a cabo una limpieza de toda la zona mediante barrido y baldeo con agua a presión, para eliminar restos y malos olores.