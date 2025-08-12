El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial para la salida de la Virgen de los Reyes este jueves

Archivo - Archivo- Banderolas en tejido azul colocadas por el Ayuntamiento de Sevilla en las calles del centro para ensalzar la procesión de la Virgen de los Reyes. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento prepara un dispositivo especial para la Virgen de los Reyes con un importante refuerzo en Tussam y Lipasam con motivo de la salida procesional de la Virgen de los Reyes el jueves 15 de agosto, y para atender el incremento previsto de demanda al centro de la ciudad, ha planificado un servicio especial de refuerzos que afectará a la mayoría de las líneas radiales.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, a nivel de oferta global durante la mañana del jueves tiene un incremento que oscila del 20 al 30% a la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

Asimismo, el servicio de Tussam el jueves 15 de agosto comenzará a partir de las 06,30 horas de la mañana, es decir, 30 minutos antes de lo habitual, comenzará a incrementarse incrementándose la oferta de vehículos a las líneas que tienen su parada terminal en el centro de la ciudad.

En concreto se han planificado 24 coches de refuerzo que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales y en mayor medida a las líneas de más demanda, además de las líneas transversales 1, 3 y 5.

LIPASAM

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Lipasam, ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza para la celebración de la festividad de la Virgen de los Reyes, el próximo día 15 de agosto.

Este plan especial de limpieza viaria y recogida de residuos contará con un dispositivo integrado por 62 trabajadores y 33 vehículos, con el objetivo de prestar servicio a todo lo referente a la limpieza del recorrido por el cual transcurrirá dicha procesión, así como los aledaños más afectados por la gran asistencia de personas que normalmente asisten a dicho acto. Este año se ha aumentado el dispositivo debido a las medidas preventivas que está tomando la empresa con motivo del estrés térmico.

Una vez finalizada la procesión, se procederá a acotar el itinerario para posteriormente retirar la cera depositada en el mismo y evitar posibles caídas y accidentes. El dispositivo de limpieza de cera estará formado por tres equipos especiales desincrustadores de agua a alta presión sobre el pavimento con el objetivo de recuperar la normalidad en las calles lo antes posible.

Igualmente, cabe destacar el mantenimiento de los servicios de limpieza antes, durante y después de la procesión. Previo a la procesión se realizará una limpieza general para que el recorrido luzca en todo su esplendor.

A continuación, durante el desarrollo de la procesión, dos equipos de intervención rápida estarán dispuestos a atender cualquier incidencia de limpieza que pueda surgir en el propio itinerario o en cualquier punto de las zonas afectadas por el paso del cortejo.

Posteriormente, y una vez retirada la cera, se efectuará una limpieza intensiva del itinerario mediante la aplicación de tratamientos de barrido manual y baldeo mecanizado, así como la limpieza de todas las zonas afectadas, con la aplicación de un tratamiento de barrido mecánico.

Finalmente, por la noche, varios efectivos de limpieza acometerán un repaso general de todas las zonas afectadas y atenderán cualquier incidencia de limpieza que pueda producirse durante la noche.

Finalmente, Lipasam está presente en todos los acontecimientos relevantes que tienen lugar en la ciudad de Sevilla, mejorando los servicios y atendiendo las necesidades que en materia de limpieza y recogida de residuos se requieran.