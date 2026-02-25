Ayuntamiento de Sevilla presenta su agenda por el 8M bajo el lema 'Mujeres, miradas diversas. Una ciudad en igualdad'

Presentación de la programación del 8M por parte del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Sevilla la programación y campaña municipal con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, que este año se articula en torno al lema 'Mujeres, miradas diversas. Una ciudad en igualdad'.

La iniciativa sitúa en el centro la "interseccionalidad y la pluralidad de experiencias de las mujeres", con actividades culturales, divulgativas y de reconocimiento que se desarrollarán principalmente los días 4 y 5 de marzo en la Real Fábrica de Artillería, y continuarán durante el mes con actos en el Hogar Virgen de los Reyes, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El Ayuntamiento ha destacado que la Sevilla Woman Week nace con "vocación de continuidad como cita anual de reflexión, visibilidad y conmemoración del talento femenino". Contará con una feria abierta a la ciudadanía con más de 25 stands de entidades, instituciones y artesanas, además de encuentros, mesas de diálogo y actuaciones musicales.

La feria empieza el 4 de marzo en la Real Fábrica de Artillería. De 11,00 a 15,00 horas habrá feria de entidades, a las 16,30 horas habrá un actuación de DJ Jade Tansa, a la que le seguirá otra actuación a las 18,00 horas de The Miarner y a las 20,00 horas de Nena Daconte.

Posteriormente, el 5 de marzo se celebra, junto a la feria de entidades, la mesa redonda Sevilla Woman Week y reconocimiento a mujeres referentes: Victoria Cabrera, Fundadora y CEO de la compañía Comunicaciones y Producciones del Sur; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; Lola Carranza, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu y Gómez Villeres Artencia; Carmen Tamayo, directora de la compañía de teatro Mujereando, y La Pelo, creadora de contenido local.

El acto tendrá lugar a las 12,00 horas. Posteriormente, a las 17,00 horas se proyectará el cortometraje 'Nunca es tarde' con Teresa Alba y a las 19,00 horas el Documental, y coloquio, 'Ellas en la Ciudad' con Reyes Gallegos.

Por otro lado, el Hogar Virgen de los Reyes acogerá el 6 de marzo una proyección y coloquio del documental 'Ellas en la ciudad' para institutos de Secundaria. Posteriormente, el 19 de marzo, tendrá lugar el XIV Ciclo Mujer y Teatro, y el 26 de marzo y 9 de abril, se representa 'Sendero en Soledad', de Viento Sur Teatro.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha señalado que "no hablamos de igualdad en abstracto, hablamos de igualdad real, efectiva y transformadora; de políticas públicas capaces de comprender la complejidad de la vida de las mujeres y responder con herramientas concretas, inclusivas y valientes". "Desde el Ayuntamiento asumimos esa responsabilidad incorporando la perspectiva de género de manera transversal, entendiendo que la igualdad no es un departamento, sino una forma de gobernar", ha remarcado.

La campaña municipal ha sido realizada por la artista sevillana Julia de Gabriel, una imagen que recoge ocho palabras que comienzan por la letra M y simbolizan la pluralidad y la fuerza colectiva: Majestuosas, Modernas, Magníficas, Maestras, Madres, Maravillosas, Mágicas y Memorables.

El cartel incorpora unas gafas con forma de corazón "como símbolo de la mirada de las mujeres: una mirada que cuida, cuestiona, lidera, crea y sostiene", ha subrayado García. La campaña estará visible en mupis, banderolas, Tussam y edificios municipales.

Julia de Gabriel (Sevilla, 2002), graduada en Bellas Artes, desarrolla un trabajo centrado en el retrato pop como exploración de la identidad y la imagen en la era digital, con un estilo marcado por el uso simbólico del color -especialmente el rosa- y composiciones de fuerte intensidad psicológica. Entre otros hitos, ha retratado a figuras internacionales, como Sir Ian McKellen, Karol G o Camilo.

Destaca la subasta en Londres de su retrato de McKellen en 2024, cuyos beneficios se destinaron a una fundación de derechos humanos, así como su primera exposición individual en Sevilla en 2025, consolidando una carrera en proyección internacional.