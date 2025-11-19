Ayuntamiento Sevilla presenta su campaña por el 25N con el foco en los jóvenes: "Sin violencia, sin miedo, sin excusas"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles la campaña municipipal y el programa de actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La campaña está protagonizada por un cartel creado por alumnado del Cpifp Los Viveros y por un eslogan original de Víctor Ortega, estudiante del IES Isbilya: "Sin violencia, sin miedo, sin excusas".

Según una nota remitida por el Consistorio, la campaña se ha presentado en un acto con la participación de representantes de cuerpos y centros que contribuyen a la lucha contra la violencia de género, como CIAM (Centros Integrales de Atención a la Mujer), Umies (Unidad municipal de Emergencias sociales y Exclusión Social), Agentes Cívicos (serenos), Unida Diana de la Policía Local, Cruz Roja e IAM (Instituto Andaluz de la Mujer).

Por su parte, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha indicado que este año se ha puesto el foco en "las nuevas formas de violencia de género entre la población joven, como el control digital y las ciberviolencias". "Reafirmamos un compromiso firme, irrenunciable y transversal para erradicar todas las violencias machistas, trabajando en red con entidades, comunidad educativa, profesionales e instituciones que sostienen cada día la prevención, la atención y el acompañamiento", ha destacado García.

Más de 500 alumnos de casi 30 centros educativos han participado en el concurso de carteles y eslóganes, entre los que se ha seleccionado un cartel creado por un grupo de alumnos del CPIFP Los Viveros -una pieza de fotografía y diseño gráfico basada en una secuencia de miradas femeninas sobre un fondo de nombres que simboliza la diversidad y la fuerza colectiva- y un eslogan original de Víctor Ortega, estudiante del IES Isbilya: "Sin violencia, sin miedo, sin excusas".

El programa de actividades recoge una exposición de imágenes y eslóganes 25N que muestra trabajos realizados por jóvenes en la Sala Antiquarium y en el Hogar Virgen de los Reyes del 19 al 26 de noviembre. El 20 de noviembre, tendrá lugar un encuentro técnico sobre novedades legislativas, recursos de atención y mejoras en la respuesta institucional en la Facultad de Psicología.

Asimismo, el 23 de noviembre se presenta el libro 'Narrativas Ocultas', un proyecto de Susan Meiselas e Isabel Muñoz que da voz a mujeres supervivientes, junto a la exposición de experiencias inspiradoras que han alimentado la obra, en la Real Fábrica de Artillería. También el 24 de noviembre será el acto de entrega de premios del Concurso 25N, en reconocimiento al talento y la implicación de participantes que han contribuido a sensibilizar a la ciudad, en el Salón Colón de la Casa Consistorial. Por último, el 25 de noviembre tendrá lugar un Flashmob en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero.