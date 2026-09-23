El Ayuntamiento de Sevilla presenta la IV Velá del Arenal a beneficio de las bolsas asistenciales de nueve hermandades

La delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, en la presentación del cartel de la IV Velá del Arenal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Distrito Casco Antiguo, Amidea Navarro, ha presentado en el Ayuntamiento de Sevilla el cartel de la IV Velá del Arenal, una cita impulsada junto a entidades y colectivos locales cuya recaudación se destinará a las bolsas asistenciales de nueve hermandades del barrio. La obra, realizada por Rocío González, ilustra la fachada de la Capilla de la Piedad de la Hermandad del Baratillo, centro neurálgico de la festividad.

La cita se desarrollará durante el próximo fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, con un programa de actuaciones musicales que arrancará el viernes con las actuaciones de Niño Plata (21,15 horas) y Álvaro Carrillo (22,30 horas). La jornada del sábado contará con la presencia de Lerende (21,00 horas) y el Coro Don Cecilio (22,30 horas), según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la presentación, Navarro ha destacado que esta edición mantendrá "un marcado carácter cofrade y taurino, al coincidir con la salida del público que acuda a las corridas de toros de la Feria de San Miguel". Asimismo, la delegada ha subrayado que la Velá supone "una oportunidad magnífica para el encuentro, la convivencia vecinal y la solidaridad en un ambiente inmejorable".

Finalmente, la delegada ha hecho un llamamiento a todos los sevillanos para que respalden esta iniciativa solidaria: "Animo a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la calle Adriano para disfrutar de nuestras tradiciones". Además, ha dado las gracias a las hermandades del Arenal y a la Asociación de Vecinos Arenal-Torre del Oro por "su colaboración y empeño para garantizar que estos días sean de disfrute y convivencia".

Todo lo recaudado durante la Velá se destinará a la bolsa asistencial de las nueve hermandades del barrio: la Carretería, el Baratillo, las Aguas, Jesús Despojado, la Soledad de San Buenaventura, Guadalupe, la Pura y Limpia, la Sacramental del Sagrario y la Corona.