El Ayuntamiento de Sevilla presenta un libro que recoge la historia de los carteles de la Cabalgata de Reyes Magos

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, en la presentación del libro 'El cartel artístico de la Cabalgata de Reyes Magos. Patrimonio material del Ateneo de Sevilla (1932-2025). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha presentado este martes el libro 'El cartel artístico de la Cabalgata de Reyes Magos. Patrimonio material del Ateneo de Sevilla (1932-2025)'. Esta obra reúne todos los carteles artísticos que han anunciado la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla desde 1932 hasta la actualidad.

Según una nota remitida por el Consistorio, el libro ha sido elaborado por el catedrático e investigador honorario de la Universidad de Sevilla Gerardo Pérez Calero y editada por el Ayuntamiento con la colaboración del Ateneo y la Hemeroteca-Fototeca Municipal.

Por su parte, el delegado ha destacado que este era un libro que "necesitaba Sevilla, porque pocas cosas hay más queridas en nuestra ciudad que la Cabalgata de Reyes, Fiesta Mayor de Sevilla, que cada 5 de enero es vivida con auténtica ilusión por todos los sevillanos".

Alés ha indicado que el Ateneo conserva desde 1997, muchos de estos carteles en lienzo, así como la mayoría de los ejemplares litografiados a lo largo del tiempo, formando "una rica pinacoteca con casi un siglo de arte". "Cuando el presidente del Ateneo nos propuso editar juntos este libro, no lo dudamos un momento y nos pusimos manos a la obra", ha asegurado.

En esta línea, el delegado ha subrayado que la obra también muestra "cómo ha cambiado la ciudad, sus condiciones sociales y su estética, pero siempre manteniendo el mismo espíritu de ilusión". Además, recordó que en sus inicios el cartel tenía un carácter petitorio, "ya que se pedía un donativo para llevar la ilusión a todos los hogares, y con el tiempo ha evolucionado de la mano de grandes artistas de los últimos 100 años".

Por último, Alés ha recordado que "la Cabalgata de Reyes es un patrimonio sentimental de todos los sevillanos, un bien que custodia, promueve y organiza el Ateneo y que siempre va a contar con el apoyo del Ayuntamiento, ya sea con respaldo económico, con la futura sede permanente en Artillería, con la carroza conmemorativa del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, o con iniciativas como este libro".