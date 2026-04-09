El Ayuntamiento de Sevilla presenta en Roma la Bienal de Flamenco, con once espectáculos con las entradas agotadas

Presentación de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2026 en Roma. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ROMA (ITALIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha presentado en la ciudad de Roma la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, en un acto celebrado en el Palacio Valentini que ha servido para reforzar el carácter internacional del mayor evento flamenco del mundo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la presentación ha estado encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra. Por parte del Ayuntamiento de Roma han participado el consejero de Turismo, Mariano Angelucci, la Capogruppo in Assemblea Capitolina, Valeria Baglio, y el consejero de Turismo del Gobierno de España en Italia, Gonzalo Ceballos.

El acto ha contado con la actuación de la bailaora sevillana Pastora Galván, una de las figuras más renovadoras del flamenco actual, que ha ofrecido una muestra de su arte en un escenario tan emblemático como el Palacio Valentini. Galván, nacida en Sevilla en 1980 y perteneciente a una de las sagas más influyentes del flamenco, formará parte de la programación oficial de esta edición con el estreno absoluto de su espectáculo 'Tribusssh!' el próximo 26 de septiembre en el Teatro Alameda.

Durante su intervención, Angie Moreno ha subrayado que la Bienal de Flamenco de Sevilla "no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo".

"La elección de Roma como escenario para presentar la Bienal de Flamenco no es casual, sino estratégica. Estamos en una de las grandes capitales culturales de Europa, un punto de encuentro internacional que nos permite proyectar Sevilla y su Bienal hacia nuevos públicos y reforzar vínculos con un mercado clave como el italiano", ha señalado.

Asimismo, Moreno ha destacado "el excelente ritmo de venta de entradas de esta edición", que cuenta con once espectáculos con las entadas agotadas "a falta de seis meses para su celebración".

"Es un récord absoluto en la historia de la Bienal. Nunca antes se había alcanzado esta cifra con tanta antelación", ha reseñado la delegada que ha asegurado que este dato "significa confianza, interés internacional y una gestión seria, eficaz y ambiciosa".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha destacado que "esta respuesta del público confirma que la Bienal vive uno de sus mejores momentos. "Hemos apostado por una programación diversa, de máxima calidad y con una planificación sin precedentes, sacando las entradas con mayor antelación que nunca, lo que ha permitido alcanzar estos resultados históricos", ha afirmado.

En paralelo a la presentación de la Bienal, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en Roma una acción de promoción del destino Sevilla, donde ha tenido la oportunidad de realizar una presentación de la ciudad de Sevilla en la Sala del Carroccio del Campidoglio, donde está ubicado en Ayuntamiento de Roma, destacando la importancia estratégica del mercado italiano.

En 2025, Italia se ha consolidado como el tercer mercado emisor de turistas hacia la ciudad, con un total de 255.370 viajeros (+2,12%) y 636.305 pernoctaciones (+3,28%), situándose solo por detrás de Estados Unidos y Francia.

La delegada ha subrayado que "Italia es un mercado prioritario para Sevilla, no solo por su volumen, sino por el perfil cultural de sus visitantes, que encuentran en nuestra ciudad una oferta única donde el flamenco juega un papel fundamental".