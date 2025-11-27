Ayuntamiento de Sevilla presenta los talleres para mayores contra la soledad no deseada "tras estar parados siete años"

El delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en la presentación de los talleres para mayores. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves el nuevo Programa de actividades para la promoción y prevención de la exclusión social de las personas mayores en toda la red de Centros de Servicios Sociales.

Según una nota remitida por el Consistorio, dentro de este programa se recogen talleres que "llevaban siete años paralizados". La cobertura prevista alcanza a 3.300 personas mayores: 2.100 participan en los diferentes módulos y 1.200 en el Aula de Mayores de Nervión-San Pablo-Santa Justa, donde personas voluntarias imparten contenidos culturales, de ocio, formación, manualidades y crecimiento personal.

Por su parte, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que los talleres "se recuperan" con "un enfoque actual y útil". "Más compañía, más actividad, más salud y menos soledad no deseada", ha indicado.

Los participantes se seleccionan desde los Centros de Servicios Sociales, priorizando a mayores de 60 años -o pensionistas por invalidez desde 55- con indicadores de vulnerabilidad como aislamiento social, dependencia reconocida, edad avanzada, deterioro físico o cognitivo, duelo o baja red de apoyos.

Con una dotación de 4.997.306,04 euro y dos años de duración, el programa cuenta con una oferta que incluye autoestima, risoterapia, gestión emocional, memoria, nuevas tecnologías y gimnasia adaptada, además de actividades de convivencia, cultura y ocio saludable, y una línea específica de detección y acompañamiento a personas en soledad no deseada.

En esta línea, García ha asegurado que este programa es "una invitación a que nuestros mayores se mantengan activos, conectados y valorados, para que nadie en Sevilla se sienta solo o excluido por su edad".