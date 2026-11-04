El Ayuntamiento de Sevilla presupuesta 1.202 millones de euros para 2027, con 155 para Lipasam y 97 para Emvisesa

El primer teniente de alcalde y responsable del Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, presentando los Presupuestos municipales para 2027. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2027, con un volumen individual de 1.202,71 millones de euros que ascienden hasta los 1.478,68 millones en su cifra consolidada, para inversiones entre las que ha destacado 155,05 millones de euros para la limpieza pública a través de Lipasam y 97,06 millones para la promoción de vivienda pública y rehabilitación desde Emvisesa.

Según ha detallado el responsable del Área de Hacienda en una atención a medios, este miércoles ha tenido la primera reunión de trabajo con el resto de grupos políticos de la corporación para hacerles entrega del anteproyecto del presupuesto municipal para 2027 e iniciar inmediatamente esa ronda de negociaciones con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el primer día del próximo año.

En este contexto, las cuentas serán entregadas esta semana al Consejo Económico y Social (CES), que tendrá 15 días para emitir una valoración. Tras ese periodo, los grupos tendrán tres días para presentar sus respectivas enmiendas, tras lo que el delegado ha estimado que se llegará al Pleno de aprobación de Presupuestos "como muy tarde el 23 de diciembre".

En este sentido, Bueno ha señalado que el presupuesto se presenta "en situación de equilibrio formal y material", con un incremento absoluto de 106,31 millones de euros en comparación con el presupuesto del año 2026, marcando el "mayor crecimiento relativo de la historia reciente de los presupuestos" del Consistorio.

Además, el presupuesto consolidado ha ascendido a 1.478,68 millones de euros, lo que representa un aumento de 98,49 millones de euros, un 7,14% más respecto al año 2026.

"Estas cifras suponen que el presupuesto del 2027 aumenta respecto al anterior en un 9,70%, la mayor cifra de incremento en términos relativos de las últimas décadas", ha afirmado Bueno, a la vez que ha criticado que la regla de gasto solo permita un crecimiento del 4% en el año 2027.

Asimismo, el delegado municipal ha lamentado que "ante la falta de consenso político, el Gobierno municipal ha renunciado explícitamente a presentar una nueva tasa de basura derivada de la ley". "No está en los ingresos, pero evidentemente está en los gastos, porque la tasa hay que pagarla", ha explicado.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En cuanto a las líneas estratégicas han perseguido potenciar los servicios públicos básicos, blindar los derechos sociales, incrementar la oferta de vivienda, modernización urbana y estímulo económico.

De esta manera, los servicios públicos básicos han contemplan el 39,11% del total presupuestario, alcanzando 470,44 millones de euros --17,67 millones o un 3,90% más que en 2026--, además de que más de la mitad de esta área se ha canalizado a través de transferencias a empresas municipales.

Así, la empresa pública de limpieza, Lipasam, dispondrá de 155,05 millones de euros en transferencias, con un incremento de 5,05 millones de euros --3,37% más--.

Dentro de Seguridad ciudadana, donde se han incluido Policía Local y Bomberos, se ha dotado con 154,91 millones de euros --5,47% más--, de manera que el programa de Policía Local superará por primera vez los 100 millones de euros, situándose en 100,56 millones --un 4,84% más--. Por su parte, los Bomberos aumentarán un 7,56% su dotación, hasta alcanzar los 36,48 millones de euros.

También aumentará un 5,91 por ciento la inversión en vivienda y Urbanismo, a través de la empresa pública Emvisesa y la Gerencia de Urbanismo, que alcanzarán una consignación municipal de 82,30 millones de euros.

En el caso de Emvisesa, gestionará un presupuesto de 97,06 millones de euros destinados a la construcción de vivienda y rehabilitación, mientras que la Gerencia contará con 125,46 millones de euros, de los que 79,12 millones, un 9,69% más, corresponden a transferencia municipal.

En Transporte público, las transferencias municipales superarán los 100 millones de euros, alcanzando 120,15 millones de euros --un 22,87% más--, a lo que el presupuesto global de Tussam alcanzará los 187,27 millones de euros.

APUESTA POR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

La protección y promoción social conlleva el 22,72% del presupuesto municipal con 273,31 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 22,32% respecto a las pasadas cuentas, sobre las que ha destacado el incremento del servicio de ayuda a domicilio en un 80%, pasando de 57,82 millones a 104,11 millones de euros.

En esta línea, se destinarán 11,53 millones para programas de formación e inserción laboral, así como 130,79 millones de euros --16,93% más que en 2026-- para el desarrollo económico y empresarial, dentro del cual, Contursa gestionará 22,27 millones de euros --15,27 millones de ingresos propios y 7 millones de transferencia municipal--.

En cuanto a Cultura, Educación y Deportes, se destinarán 132,40 millones de euros, dentro de los cuales, Educación ha elevado su presupuesto más de un 40 por ciento, 25,74 millones más, de los que el delegado a apuntado que 12,56 millones irán para limpieza de colegios.

Por su parte, Cultura contará con 54,87 millones, de los que 22 millones irán para el ICAS y Deportes ha ascendido a 40,12 millones --45,44 millones para el IMD--.

Por otro lado, el Real Alcázar aumentará sus ingresos hasta los 23,19 millones de euros debido a un ahorro de 11,21 millones de euros en costes financieros tras reducir el gasto por intereses en un 49,88%.