Ayuntamiento de Sevilla reanuda la licitación del Centro Cívico Tres Barrios-Amate junto a Los Pajaritos por 4 millones

Vista de pájarro de la parcela donde será construido el Centro Cívico Tres Barrios-Amate. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado este miércoles la licitación de las obras para la construcción del nuevo Centro Cívico Tres Barrios-Amate, con un plazo de ejecución de 16 meses y un presupuesto base de 4.031.250 euros, en una parcela ubicada entre las barriada de Los Pajaritos, Parque Amate y la trasera de la Avenida de Andalucía. El proceso de contratación permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre a las 11,00 horas.

Según ha detallado Urbanismo en el proyecto de ejecución consultado por Europa Press, la instalación municipal contará con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados construidos, que dispondrá de un salón de actos con capacidad para 155 personas, salas y aulas que permitan la organización y celebración de distintos tipos de actividades dirigidas para los jóvenes, como talleres formativos, salas de estudio y lectura, así como dispondrá de aseos, almacenes y espacios de organización y gestión del equipamiento.

De esta manera, el organismo municipal ha planteado el levantamiento de un inmueble de una planta, aunque ha dejado abierta la posibilidad de construir otra, con "máxima flexibilidad" espacio a través de modulares que podrán "modificarse y adaptarse a las necesidades concretas de cada momento" mediante tabiques móviles en las aulas de talleres y las salas de lectura.

Además, ha propuesto la construcción de un "gran vestíbulo diáfano" como eje de la infraestructura, que será iluminado por el patio central y podrá servir como sala de exposiciones, al igual que ha planteado el desarrollo de espacios tanto ajardinados como de juegos infantiles y ejercicios.

Asimismo, el elemento de enlace entre interior y exterior será un área de servicio, autónomo en su funcionamiento del resto del edificio, que podrá atender tanto al interior como al exterior.

En este sentido, el Centro Cívico de Tres Barrios-Amate responderá a la intención del Ayuntamiento de "transformar y regenerar" una zona "originalmente degradada", así como de crear un nuevo centro para el barrio que "vaya más allá del propio edificio al espacio libre que se generará tras su construcción" y que "articulará su relación con la biblioteca prevista" también en la parcela de 3.950 metros cuadrados.