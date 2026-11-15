El Ayuntamiento de Sevilla reasfalta nuevas calles del Tiro de Línea que se unen a otras repavimentadas en distrito Sur

El Ayuntamiento de Sevilla reasfalta nuevas calles del Tiro de Línea tras décadas sin intervenciones. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está acometiendo durante los meses de octubre y noviembre obras de renovación del pavimento en ocho calles del Porvenir, el Tiro de Línea y Bami con una inversión total de 355.000 euros. Las actuaciones se han llevado y se están llevando a cabo en las calles Sierra Vicaria, Castillo Baños de la Encina, Castillo de Constantina, Brasil, Santa Rosa, Río de la Plata, Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que "las obras de mejora del pavimento son fundamentales para ofrecer mayor seguridad al tráfico rodado y, al mismo tiempo, mejorar la estética de nuestra ciudad". De este modo, "seguimos trabajando en cada distrito, barrio a barrio, para mejorar la calidad de vida de los sevillanos", ha resaltado.

En este sentido, el Consistorio ha finalizado el reasfaltado de las calles Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca, vías fundamentales de paso del Tiro de Línea donde se encuentra la entrada y salida del colegio Nuestra Señora de las Mercedes y sirve de una importante bolsa de aparcamiento para el barrio con plazas ya ordenadas tras esta obra.

Igualmetne, hace unas semanas finalizó el asfaltado de Sierra Vicaria, arteria interior fundamental del barrio del Tiro de Línea que conforma la entrada y salida sur de este barrio y por la que pasan cientos de vehículos al día. En este sentido, de la Rosa ha señalado que "gracias a esta intervención damos seguridad vial a esta vía principal del barrio que une la Ronda del Tamarguillo y pasa por el parque Felipe II, la parroquia de San Juan de Ávila y la plaza de abastos".

En concreto, estas obras forman parte de los más de 60 millones invertidos en más de tres años en asfaltar casi 200 kilómetros de vías de todos los barrios de Sevilla.

Del mismo modo, en el barrio del Tiro de Línea se está acometiendo desde la última semana de octubre unas obras fundamentales para evitar las "históricas inundaciones" que se producen en el barrio desde su creación hace 80 años. Con una inversión de 3,5 millones de euros y 40 semanas de duración, se está construyendo un colector de 299 metros de longitud en la calle Sanlúcar la Mayor para poner fin a este problema.