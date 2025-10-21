El Ayuntamiento de Sevilla reasfaltará siete calles de los distritos Norte y Cerro-Amate

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, llevará a cabo, en los próximos 15 días, siete nuevas actuaciones de mejora de pavimento en vías del distrito Cerro-Amate; en concreto, en las calles Doña Francisquita, Salteras y Los Rosales; y del distrito Norte, con reasfaltados en las calles Grupo San Diego, Carretera de Carmona, Avenida Asociaciones de Vecinos y Corvina.

En la Avenida Asociaciones de Vecinos se realizará entre el 24 y el 28 de octubre, en horario de 21,00 a 6,00 horas. En este sentido, habrá un corte total en dicha vía, en el tramo que discurre paralelo a la Carretera de Carmona junto a la urbanización Parque Atlántico. La entrada a dicho núcleo se hará desde la Carretera de Carmona y se habilitará en Asociaciones de Vecinos un carril en contrasentido entre calle Arquitecto José Gómez Millán y la vía de entrada al Parque Atlántico, detalla en un nota de prensa.

En este mismo distrito, del 27 al 30 de octubre se renovará el asfalto de la Carretera de Carmona, en el tramo entre Alcalde Manuel del Valle y la calle Herpérides. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno, a partir de las 23,00 horas y hasta las 6,00 horas.

En Doña Francisquita, se llevarán a cabo estas tareas del 28 al 31 de octubre. Está previsto se ejecute un corte total en la vía, en el tramo comprendido entre Avenida de los Gavilanes y Avenida la Calesera, en horario nocturno de 21 a 6,00 horas. El presupuesto de estos trabajos es de 90.246 euros y se ha diseñado un plan de tráfico al respecto.

El eje Avenida de los Gavilanes - Avenida de las Leandras - calle Claveles - Simón Bolívar, para lo que permanecerá habilitado la intersección de estas dos últimas con la misma Avenida Doña Francisquita.

El eje Avenida de los Gavilanes - Avenida de las Leandras - calle Claveles - Avenida de la Montería - Avenida La Calesera.

REASFALTADOS ENTRE EL 3 Y EL 7 DE NOVIEMBRE

La siguiente semana será el turno de la calle Salteras y Los Rosales, en Cerro-Amate, que contarán con una inversión de 51.914 euros. Ambos reasfaltados se realizarán en horario diurno, de 8 a 17,00 horas los días 3, 4 y 5 de noviembre; por lo que se llevarán a cabo cortes de tráfico en esa franja horaria.

En el caso de Salteras, se cortará la vía de actuación en el tramo comprendido entre Avda. de los Gavilanes y calle Simón Bolivar; en Los Rosales será en el tramo comprendido entre Simón Bolívar y La Calesera.

Por su parte, tras la retirada del adoquín de Gerena durante estos últimos días, en la calle Corvina, del distrito Norte, se procederá al asfaltado de la calzada los días 3 y 4 de noviembre.

Por último, en el Grupo San Diego, también en el Norte, se acometerán las tareas de repavimentación del 4 al 7 de noviembre en la zona de aparcamientos situados entre los bloques 23 y 28. Estos trabajos se llevarán a cabo con un presupuesto de 42.532 euros.

Los trabajos en ambas calles se harán entre las 8,00 y las 17,00 horas, por lo que se realizarán cortes de tráfico en esta franja horaria.