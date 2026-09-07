El aldalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de empleo, José Luis García. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla refuerza su compromiso con el empleo a través de la sexta convocatoria de Éfeso Sevilla, un programa que cuenta con una inversión de 9,77 millones de euros, financiada en un 85% por el FSE+ y en un 15% por el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, el programa prevé la participación de 1.305 personas en 87 itinerarios formativos, con una duración de entre tres y nueve meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad oficiales.

En este sentido, el delegado de Empleo, José Luis García, ha destacado que "no hablamos solo de cursos, sino de itinerarios completos para que las personas desempleadas puedan mejorar su cualificación, ganar experiencia en empresas y acercarse a una contratación".