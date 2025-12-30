El Ayuntamiento de Sevilla remodelará el compás de San Jacinto y recuperará el monumento de Rodrigo de Triana

El alcalde de Sevilla y el edil de Urbanismo visitan las obras en Pagés del Corro, en una foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, acometerá una serie de actuaciones en el entorno de la calle Pagés del Corro, en Triana, que vienen a sumarse a las obras que actualmente desarrolla Emasesa en esta vía enfocadas en la sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo. Se trata de la restauración y adecuación del compás de la iglesia de San Jacinto, la remodelación del monumento dedicado a Rodrigo de Triana y la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad, la calidad y estética del espacio público además de la puesta en valor del patrimonio histórico ubicado en la zona, tal como señala el Consistorio en una nota de prensa, con las que pretende "revitalizar" esta zona en la que se lleva a cabo la segunda fase de las obras de Pagés del Corro, que abarcan el tramo comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria.

La ejecución de esta fase coincide con el desarrollo de la primera, iniciada a finales de este verano y cuya finalización está prevista para primeros de mayo de 2026. Ambas fases avanzan "a buen ritmo" y se encuentran dentro del calendario previsto. Estas obras que, en su conjunto cuentan con una inversión de 7.779.376 euros, se ejecutan en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y supondrán también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de accesibilidad.

Los trabajos que Emasesa está realizando en Pagés del Corro, donde se incluyen, además, Victoria y Luca de Tena, también redistribuirán aparcamientos, alcorques y se potenciará el arbolado de esta calle principal del barrio. Los anchos de calzada permitirán el doble sentido de circulación, y en determinadas zonas para sentido único. Los aparcamientos serán en línea y el resto hasta fachada se dejará a los acerados, que ganarán espacio para el peatón.

La tercera fase tendrá lugar desde la calle Victoria hasta la calle Evangelista y tendrá un plazo de ejecución estimado de tres meses. Y la cuarta y última fase se extenderá desde la calle Evangelista hasta la calle San Jacinto con una duración aproximada de seis meses teniendo prevista su finalización en diciembre de 2026.

RESTAURACIÓN DEL COMPÁS DE SAN JACINTO

Dentro de las actuaciones previstas en el entorno de Pagés del Corro, destaca la restauración y adecuación del compás de la Iglesia de San Jacinto. Estos trabajos incluirán la mejora del espacio delantero de la parroquia mediante la remodelación de la plaza, preservando su estética actual de ladrillo visto y manteniendo los paños cerámicos existentes. Al respecto, se sustituirán los azulejos deteriorados y se repondrán aquellos que falten, garantizando la conservación del valor patrimonial del conjunto.

Además, se restaurará el pavimento del compás con la colocación de nuevos azulejos en homenaje a las hermandades que tuvieron su origen en esta parroquia. Las insignias de la Hermandad de la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas y el Rocío de Triana, que iniciaron su actividad en San Jacinto, quedarán representadas en este espacio renovado. La actuación se completará con la sustitución del cerramiento actual por uno nuevo, acorde con el entorno remodelado, así como con la retirada de los restos del tocón existente.

En cuanto a la recuperación del monumento a Rodrigo de Triana, ubicado en la Plaza Virgen de la Milagrosa, se llevará a cabo una reordenación y adecentamiento de toda la plaza con el objetivo de otorgar mayor protagonismo a esta escultura. El monumento, obra del escultor sevillano José Lemus realizada en piedra artificial en la década de los 70, presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo.

Por ello, se procederá a su reproducción en bronce como material definitivo; al tratarse de un material noble se conseguirá con ello su perdurabilidad en el tiempo. Además, se diseñará una nueva peana que permitirá elevar la escultura en altura. La intervención se completará con la instalación de un sistema de iluminación ornamental que realzará el valor artístico y simbólico del monumento.

REURBANIZACIÓN DE GUSTAVO BACARISAS

Por último, el Consistorio llevará a cabo la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas, vía peatonal que conecta Pagés del Corro con la calle Génova. El proyecto contempla el arreglo integral del acerado, la adecuación de la zona de acceso al aparcamiento existente, la reordenación de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas y el adecentamiento de los parterres. Asimismo, se llevará a cabo la reorganización de los monolitos ubicados en esta calle, mejorando la imagen urbana y la movilidad peatonal.