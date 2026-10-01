El Ayuntamiento de Sevilla renovará el asfalto de nueve calles en el Cerro del Águila, Rochelambert y Padre Pío-Palmete

El alcalde, el delegado de Urbanismo y el delegado del Distrito Cerro-Amate, en el centro, supervisan unas obras, en foto de archivo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Urbanismo, iniciará este viernes, 2 de octubre, un plan integral de renovación del asfalto en los barrios del Cerro del Águila, Rochelambert y Padre Pío-Palmete. Esta primera fase contempla la renovación del firme de nueve calles del Distrito Cerro-Amate, con una inversión superior a los 230.000 euros.

En una nota de prensa, el delegado del Distrito Cerro-Amate, José Lugo, ha subrayado que "son actuaciones que los vecinos llevan más de una década reclamando y que desde el Gobierno de José Luis Sanz ponemos en marcha para mejorar la movilidad y la seguridad en sus barrios. Con ellas empezamos a revertir años de falta de mantenimiento en esta zona de la ciudad".

Los trabajos arrancarán en la calle Barrios Unidos, en Padre Pío-Palmete, donde se actuará desde este viernes hasta el día 6 de octubre. Después se intervendrá en Rochelambert, entre los días 7 y 13 de octubre, en el eje formado por las calles Puerto de Viella, Puerto de Cienfuegos y Puerto de Jumilla, y en las calles Puerto de la Molina y Puerto de Lumbreras, incluidas en ambos casos las bolsas de aparcamiento.

Por su parte, en el Cerro del Águila se realizarán trabajos de fresado, asfaltado y posterior señalización vial en las calles Calatayud y Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', así como en la calle Pablo Armero. Estas obras no tendrán grandes afecciones al tráfico rodado, salvo en las calles Calatayud y Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', que permanecerán cortadas por completo entre los días 5 y 19 de octubre.

Estas actuaciones se suman al plan integral de reasfaltado del Cerro del Águila, que antes de que acabe el año incluirá también las calles Párroco Antonio Gómez Villalobos y Juan de Ledesma y la avenida de Hytasa. "Con estas obras priorizamos la seguridad vial y seguimos mejorando de forma continua nuestros barrios. Desde el inicio del mandato hemos escuchado a los vecinos y hemos actuado: donde antes había abandono, hoy hay inversión, mantenimiento y proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias", ha concluido el delegado.

MÁS DE UNA DECENA DE OBRAS EN CERRO-AMATE

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado o puesto en marcha más de una decena de obras de mejora en el Distrito Cerro-Amate. Entre ellas figuran la mejora del pavimento de Olivar de la Reina, Huerto del Maestre y calle J; la remodelación integral de la pista deportiva de la plaza Poeta Miguel Hernández; y la renovación integral del cerramiento del Parque Fábrica de Contadores y de su área canina, que cuenta además con nuevos equipamientos de calistenia de "última generación", mesas de ping-pong y áreas de juegos biosaludables.

También se ha reurbanizado el eje entre las calles Águila Perdicera y Águila de Oro, con mejora de los pavimentos del acerado, de la zona de aparcamiento del centro de salud Cerro del Águila y de la zona de juegos infantiles; en esta última calle se han renovado además el saneamiento y 13 acometidas de abastecimiento de agua.

Destaca igualmente la reurbanización integral de la calle Mandarina, en Santa Aurelia, donde se han habilitado 44 plazas de aparcamiento, renovado el acerado y el asfaltado, pintado las vías, instalado luminaria LED y plantado árboles, además de mejorar la conexión del barrio con la Avenida de Andalucía. Todo ello en un espacio que era un solar totalmente abandonado, que se inundaba con las lluvias y que funcionaba como bolsa de aparcamiento desordenada.