El Ayuntamiento de Sevilla renovará las instalaciones del 'Remo Guadalquivir 86' de cara a la 'Copa del Mundo' de 2026

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la 'Fundación Colgan' y otras entidades, renovará y ampliará las instalaciones del emplazamiento muncipal 'Remo Guadalquivir 86', ubicado en el paseo Juan Carlos I, con el objetivo de dotar a la Copa del Mundo de Remo, prevista para ser celebrada en la capital andaluza en mayo de 2026, de una instalación complementaria.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta inversión público-privada contará con un millón de euros de los que la 'Fundación Colgan', entidad dedicada a la "promoción del remo entre niños y jóvenes en riesgo de exclusión social", aportará la mayor parte, mientras que el Ayuntamiento contribuirá con 150.000 euros.

El proyecto contempla la adecuación de la parcela con nuevo vallado y la retirada de los modulares que sirven de vestuarios, sustituyéndolos por un "edificio sostenible" que incluye un gimnasio y oficinas. Además, se instalará una nueva casa de botes modular para reemplazar la actual situada en los bajos del túnel de Macarena 3 Huertas y se adecuarán los espacios exteriores con zonas ajardinadas y de "ocio saludable".

Así, el proyecto, que estará liderado por el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD) junto con la Federación Andaluza de Remo y otras instituciones municipales, pretende hacer de la instalación "un espacio de última generación y máxima categoría".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha indicado que el órgano municipal trabaja para que Sevilla "disfrute de las mejores instalaciones posibles" y por la recuperación de un río, en referencia al río Guadalquivir que atraviesa Sevilla y es el escenario de la práctica del remo y otros deportes náuticos en la ciudad, que "estaba abandonado".