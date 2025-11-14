El Ayuntamiento de Sevilla renovará toda la iluminación de la Cartuja y ordenará aparcamientos en Monte Pirolo en Triana

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el proyecto de sustitución de la luminaria en la Isla de la Cartuja. El proyecto posibilitará la renovación de 14 centros de mando, 1537 luminarias y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto con el despliegue de múltiples sensores.

Según ha informado en una nota el Consistorio, se ha aprobado una modificación presupuestaria para "cumplir con los tiempos y requisitos" para utilizar los fondos del préstamos a interés cero del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por valor de 9,4 millones de euros.

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, ha destacado que se trata de una "demanda histórica" de Sevilla TechPark, ante un sistema que estaba en funcionamiento "desde la Expo92". Ha asegurado que la tecnología que se utiliza actualmente es la de vapor de sodio y por lo tanto de "alto consumo energético si lo comparamos con la tecnología LED". El nuevo sistema reducirá en un 70% el consumo de electricidad.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha iniciado los trámites para que movilidad gestione la parcela municipal situada en la Plaza Monte Pirolo, en Triana. Una zona que "lleva años" funcionando como un aparcamiento "irregular". El Ayuntamiento se compromete a "ordenar el estacionamiento" en un entorno con "alta demanda" y ofrecer una solución que "mejore la movilidad y facilite el día a día del vecindario".

En paralelo, se ha aprobado la autorización para la concesión demanial de la parcela municipal R-1 del recinto de Fibes, a favor de la entidad adjudicataria del concurso público lanzado por Emvisesa. En este espacio se van a construir 691 viviendas en régimen de alquiler protegido.

En esta línea, el Consistorio ha autorizado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la ocupación temporal de dos parcelas municipales en San Jerónimo-Alamillo para facilitar el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro, en su tramo tres entre San Lázaro y Macarena. La Junta de Andalucía ha solicitado estos suelos para instalar una planta de hormigón y zonas de acopio y almacenamiento necesarias para la ejecución de los trabajos. Se trata de una ocupación "parcial y estrictamente temporal".

Asimismo, se han aprobado actuaciones para instalar más zonas de sombra y renovar parques infantiles en los barrios de Sevilla Este y Parque Alcosa. Para estas actuaciones se destina un total de 290.000 euros. También, en el distrito Cerro-Amate se van a destinar casi 72.000 euros para unificar las áreas de juegos existentes, modernizando las instalaciones con mejoras en mobiliario, suelo y vallas exteriores en la calle Águila Perdicera.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de 14 nuevos peones interinos para cubrir las plazas desocupadas de Peón Limpieza para reforzar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla. Se trata de plazas que estaban desocupadas porque sus titulares habían solicitado el traslado a otros puestos de trabajo. La duración de estos nombramientos será por el tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido en cada caso.