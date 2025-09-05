El Ayuntamiento de Sevilla renovará toda la señalización del Parque de María Luisa

Archivo - Señalética desgastada en el Parque María Luisa, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la adjudicación del contrato para la renovación integral de la señalización del Parque de María Luisa, dentro del proyecto de musealización 'El Parque Cuenta'. Con una inversión de 289.190 euros, se dotará al parque de una señalética "moderna, homogénea y accesible", sustituyendo la actual, que en muchos casos se encuentra deteriorada y obsoleta.

El contrato incluye la instalación de 203 nuevas señales, divididas en cuatro categorías: 15 paneles informativos generales, 46 señales de espacios emblemáticos, 81 de puntos de interés y 61 complementarias con información sobre normas de uso y servicios, detalla el Consistorio en una nota de prensa. Además, se desmontarán 163 señales antiguas en mal estado, garantizando una señalización "clara, coherente y funcional".

Igualmente, incorporará herramientas digitales como códigos QR y una aplicación móvil para acceder a información ampliada y realizar rutas temáticas. También se implantará el sistema Navilens, que facilitará la orientación a personas con discapacidad visual.

La información estará disponible en varios idiomas, reforzando el compromiso del gobierno municipal con la accesibilidad universal para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de este emblemático espacio.

El proyecto conectará el Parque de María Luisa con otros espacios culturales de Sevilla, como el Museo de Bellas Artes, la Casa Fabiola, el Museo de Cerámica de Triana o el Monasterio de la Cartuja, a través de rutas temáticas y paneles interactivos. Esta iniciativa pondrá en valor la historia del parque y su relación con la Exposición Iberoamericana de 1929.

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón, ha añadido que "se recupera una señalética que llevaba años en abandono, mejorando la experiencia de los ciudadanos en el principal parque de Sevilla. Este proyecto reafirma el compromiso del actual gobierno municipal con la conservación del patrimonio, la accesibilidad universal y la puesta en valor de los espacios verdes".

NUEVO CONTRATO PARA RECOGIDA DE PAPELERAS

También se ha aprobado este viernes la adjudicación del nuevo contrato para la recogida y mantenimiento de papeleras en los parques gestionados con medios propios por el Ayuntamiento de Sevilla. Por primera vez, la ciudad contará con un servicio específico de estas características, un paso adelante en el compromiso municipal con la limpieza, el cuidado de las zonas verdes y la mejora de la calidad de vida de los sevillanos.

El contrato, con un presupuesto de 252.266,78 euros, tiene una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos. Este servicio garantizará la limpieza diaria de las 468 papeleras instaladas en parques emblemáticos como el Parque de María Luisa, el Parque Amate, el Parque de los Príncipes, el Parque de Miraflores, los Jardines de Murillo, los Jardines de Cristina y la Glorieta de Goya, entre otros.

El servicio operará los 365 días del año, con dos rutas diarias de recogida de lunes a domingo en horario de mañana y un turno adicional de repaso los viernes, sábados, domingos y festivos por la tarde. Esta planificación refuerza la limpieza en los momentos de mayor afluencia, especialmente en parques muy concurridos como María Luisa o Los Príncipes.

Para la ejecución del servicio, se empleará personal especializado, vehículos eléctricos adaptados para circular en los parques y un centro de operaciones para coordinar las tareas. Además, se utilizarán bolsas de plástico reciclado y se contempla la recogida selectiva de residuos en caso de instalar papeleras de reciclaje.