El Ayuntamiento de Sevilla renueva el adoquín de la calle Castilla y avanza para habilitar aparcamientos alternativos

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que renovará el adoquín de Gerena de la calle Castilla en el tramo comprendido entre la calle Alvarado y Procurador, y sustituirá los actuales alcorques redondos de hormigón por unos nuevos de granito, mientras que trabajan para habilitar un aparcamiento ocasional en el Paseo de la O.

Según ha detallado el Consistorio en una nota difundida este sábado, esta intervención se llevará a cabo a partir del martes, 14 de octubre, tendrá una duración estimada de dos meses y cuenta con un presupuesto cercano a los 70.000 euros.

El delegado del distrito, Manuel Alés, ha señalado que el readoquinado en Castilla "forma parte del compromiso del Gobierno de Sanz con el cuidado del paisaje urbano en todos los distritos", y ha considerado que con esta actuación garantizan "un mejor estado de las calzadas, más seguridad en la circulación y una imagen más cuidada de una de las vías más emblemáticas de Triana".

Al hilo, Alés ha concreto que con el fin de "ocasionar las mínimas molestias posibles" a los vecinos durante las obras, "estamos trabajando durante estos días para habilitar un aparcamiento ocasional en el Paseo de la O" para que los vecinos "cuyos garajes se vean afectados por las obras" puedan aparcar.

Asimismo, los residentes titulares de plazas de aparcamiento en el tramo afectado por las obras "podrán acceder a los mismos desde la calle Procurador siempre que sea posible en función del avance de la obra". Igualmente, cuando no sea viable, podrán acceder para aparcar provisionalmente en el Paseo Nuestra Señora de la O.

El edil ha afirmado que "desde el área de Movilidad ya se están tramitando con cada vecino este aspecto para que puedan utilizar este aparcamiento alternativo durante el transcurso de la obra".

Así el primer recorrido alternativo comienza desde Plaza Chapina y prosigue por calle Pinzón, Alfarería, Procurador y calle Castilla. En cambio, el segundo recorrido comienza desde calle Clara de Jesús Montero hasta calle Castilla pasando por Alfarería y Procurador.