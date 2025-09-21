El Ayuntamiento de Sevilla renueva los patios de butacas de tres centros cívicos para reforzar la cultura en los barrios

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha llevado a cabo este año una inversión de 84.995,28 euros destinada a la renovación del tapizado de los patios de butacas de varios teatros de centros cívicos de la ciudad. Esta actuación responde al "compromiso" del actual gobierno municipal por "mejorar" las infraestructuras culturales de los barrios "tras años de abandono".

En concreto, los trabajos de renovación se han realizado en los teatros de los centros cívicos Bellavista, Alcosa y Torre del Agua (Distrito Sur), que presentaban un deterioro evidente en sus butacas debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento, según ha informado el Consistorio en una nota.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "esta inversión es una muestra clara de la apuesta del Ayuntamiento por dignificar los espacios culturales de proximidad". "Queremos que los vecinos de Sevilla disfruten de la cultura en condiciones dignas, y que los centros cívicos sigan siendo motores culturales en cada barrio", ha aseverado Moreno.

Esta actuación se suma a la renovación de siete mesas de sonido realizada el pasado año en distintos centros cívicos de la ciudad. Asimismo, Moreno ha declarado que "vamos avanzando paso a paso, recuperando infraestructuras que estaban olvidadas por el gobierno anterior.

"Nuestra idea es continuar en esa línea en los próximos presupuestos, con nuevas mejoras que refuercen la programación cultural y la calidad de nuestros equipamientos", ha añadido.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su compromiso con una cultura "cercana, accesible y de calidad" en todos los distritos, impulsando una red de espacios escénicos que permita a los barrios disfrutar de teatro, música y danza en las mejores condiciones.