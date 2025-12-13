El Ayuntamiento de Sevilla renueva el pavimento de la Ronda del Tamarguillo con una inversión de 1,8 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las obras de la Ronda del Tamarguillo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, continúa mejorando el pavimento de la Ronda del Tamarguillo, de 2,5 kilómetros de longitud, en el distrito San Pablo-Santa Justa. A las obras ya realizadas en el tramo comprendido entre la Avenida de la Paz y la de Hytasa y el paso inferior, ahora se han adjudicado las obras de repavimentación del trayecto que discurre entre las Avenidas Francisco Buendía y Marqués de Pickman, que contará con una inversión de 371.000 euros; y el de la Avenida de Hytasa y la de San Juan de la Cruz, con un presupuesto de 349.000 euros. Con estos dos nuevos asfaltados, el consistorio recuperará al completo el pavimento de este importante viario en el que ha invertido un total de 1.789.900 euros.

En una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "con estas actuaciones, este eje fundamental de la ciudad de Sevilla quedará completamente renovado". "Ponemos así fin a una vía que presentaba numerosos baches y deterioros en la calzada, mejorando de forma notable la seguridad vial y reduciendo el ruido producido por las imperfecciones del firme", ha añadido.

Acerca de las mejoras que se harán próximamente en ambos tramos, el alcalde ha señalado que "como en los otros recorridos de la Ronda, también en estas partes del viario se ha producido la pérdida de materiales y roturas en el hormigón del pavimento a lo largo de toda la calzada, lo que ha derivado en un incremento del ruido ocasionado por la circulación rodada". "Para paliar esta circunstancia y mejorar las características de la calzada, se colocará una capa intermedia de aglomerado asfáltico con componentes mejorados", ha afirmado.

Según ha explicado el Ayuntamiento, esta capa intermedia tiene la capacidad de absorber los movimientos provocados en las losas por los cambios térmicos y de mejorar con ello la flexibilidad. Con el mismo tipo de betún que la capa intermedia se instalará a continuación la capa propiamente de rodadura, minorando el ruido generado por los neumáticos e incluso parte de los mecánicos, gracias a su porosidad.

El proyecto incluye también la eliminación de todas las barreras arquitectónicas que puedan originarse por la obra, al subir el nivel de la calzada por encima del de los bordillos como consecuencia de la inclusión de nuevas capas de aglomerado. "Con las obras en la Ronda del Tamarguillo cumplimos con una demanda histórica de la ciudad tras el compromiso que adquirí en campaña de mejorar el asfalto en toda la ciudad", ha concluido el primer edil.