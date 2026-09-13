El Ayuntamiento de Sevilla renueva las pistas de pádel del IMD en las instalaciones deportivas de la ciudad

Renovación de las pistas de pádel del IMD de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado la renovación de las 28 pistas de pádel adscritas al IMD y que se encuentran distribuidas en instalaciones municipales por todos los barrios de la ciudad.

En un comunicado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el Gobierno local destina 21 millones de euros a la mejora de las infraestructuras deportivas de gestión directa y más de 3 millones a convenios y subvenciones para deportistas de élite y deporte base.

Esta actuación engloba la sustitución del césped artificial de la totalidad de las pistas de pádel de gestión municipal distribuidas por todas las zonas de la ciudad.

La intervención en las 28 pistas de pádel ha consistido en la sustitución de los viejos tapices por moqueta de césped artificial de última generación en color verde o azul, compuesto de fibra 100% polietileno (PE) texturizada, resistente a los rayos UV, tuftada en base de polipropileno reforzada y sellada con látex; incluyendo el marcaje de las líneas de juego según reglamento de la FEP.