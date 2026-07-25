El Ayuntamiento de Sevilla renueva la red de abastecimiento de agua en la Plaza del Duque

Obras de saneamiento de redes en la Plaza del Duque - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará el próximo lunes, 27 de julio, las obras de sustitución de la red de abastecimiento en la Plaza del Duque de la Victoria, una actuación que se acomete por necesidades de conservación de la infraestructura hidráulica y que cuenta con un plazo de ejecución previsto de seis semanas.

La intervención contempla la renovación de aproximadamente 100 metros de tubería de 200 milímetros de diámetro, sustituyendo la actual conducción de fundición por una nueva red de fundición dúctil, un material que ofrece mayores garantías de durabilidad y eficiencia, explica en una nota de prensa.

Asimismo, los trabajos incluyen la instalación de tres acometidas y una toma de agua potable, así como los elementos necesarios para la correcta explotación y mantenimiento de la red.

La actuación cuenta con una inversión estimada de 66.550 euros (IVA incluido) y tiene como objetivo mejorar las condiciones de servicio de la red de abastecimiento, reforzando su fiabilidad y contribuyendo a prevenir incidencias futuras en el suministro de agua.

Dentro de las obras previstas se realizará la demolición y posterior reposición del pavimento afectado, restituyéndolo a su estado original una vez finalizados los trabajos.

PLAN DE MOVILIDAD ASOCIADO

Durante el desarrollo de la actuación se producirán afecciones parciales al tráfico rodado y peatonal en el entorno de la Plaza del Duque de la Victoria. Así, desde este lunes 27 y hasta el 30 de agosto, se cortará totalmente al tráfico rodado la Plaza del Duque en el lado oeste (cercano al gran centro comercial) estableciendo un recorrido alternativo para acceder a la Plaza por Teniente Borges y salida por Alfonso XII y/o Campana.

Las obras se ejecutarán de tal forma que quede siempre un carril libre de circulación en el resto de la plaza. Como dicho carril no permite la circulación de vehículos de grandes dimensiones, las labores de logística del centro comercial se realizarán desde el miércoles 22 de julio hasta el 30 de agosto, en horario nocturno de 23,00 a 4,00, desde la calle Alfonso XII, que se cortará al tráfico provisionalmente en ese horario.

Para ello se desviará el tráfico mediante señaleros y el balizamiento correspondiente, por O'Donnell y la plaza de la Magdalena. Emasesa adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad y minimizar las molestias a vecinos, comerciantes y visitantes de la zona durante la ejecución de la obra, una intervención que contribuirá a seguir mejorando las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y la calidad del servicio prestado.