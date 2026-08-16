El Ayuntamiento de Sevilla renueva las redes de la vía fundamental de paso entre el Tiro de Línea y La Oliva

Emasesa renueva las redes de la vía fundamental de paso entre el Tiro de Línea y La Oliva. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa renovará las redes de abastecimiento y saneamiento de agua de la calle Párroco Antonio González Abato en el distrito Sur, vía fundamental de paso entre el Tiro de Línea y La Oliva. Estos trabajos comenzarán el próximo 17 de agosto y tendrán una duración aproximada de cuatro meses.

Con una inversión de 474.278 euros, no conllevarán el corte del suministro de agua durante su ejecución ya que se dispondrán de una red de polietileno provisional que garantizará la continuidad del servicio de abastecimiento hasta la puesta en marcha de la nueva red, ha informado el Consistorio en una nota.

La ejecución de los trabajos se realizará en una sola fase lineal y requerirá tres cortes del tráfico rodado parciales y para el tráfico peatonal se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios. Las obras tienen como objeto la mejora del abastecimiento para lo cual, además de sustituir la conducción actual por una nueva tubería, se renovarán la totalidad de las válvulas, acometidas y restantes elementos de la red existentes, así como aquellos que resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y explotación de la nueva infraestructura.

Para la mejora de la renovación de la red de saneamiento se sustituirá la existente por una nueva tubería de gres de igual diámetro y se repondrán los pozos e imbornales. Estas obras se unirán al ambicioso Plan de renovación que Emasesa está llevando a cabo de las redes de abastecimiento y saneamiento de Sevilla y, en este caso concreto al eje de renovación en este entorno del Tiro de Línea, uniéndose a la ya finalizada calle Utrera y al futuro nuevo colector de la calle Sanlúcar la Mayor, obras en proceso de licitación.