El Ayuntamiento de Sevilla repara los caminos de albero del Parque de los Bermejales

Parque de los Bermejales en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado los trabajos de mantenimiento y mejora de los caminos de albero del Parque de los Bermejales, en el distrito Bellavista-La Palmera. La actuación, impulsada por el Gobierno Municipal, ha contado con una inversión de más de 185.000 euros y ha permitido recuperar el estado de los caminos del parque, que no habían sido objeto de una reparación integral desde 2017.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los trabajos se han prolongado durante tres semanas y han comenzado con la retirada del albero que presentaba un elevado grado de compactación debido al uso y al paso del tiempo. Posteriormente, se ha procedido a nivelar el terreno para preparar adecuadamente la superficie antes de incorporar el nuevo material.

Sobre el terreno nivelado se ha extendido una nueva capa de aproximadamente 10 centímetros de albero con cal, un tratamiento que proporciona mayor resistencia al firme y mejora su comportamiento frente al uso continuado. Asimismo, esta solución contribuye a evitar la formación de barro durante los episodios de lluvia y dificulta la aparición y crecimiento de malas hierbas en los caminos.

El Ayuntamiento ha señalado que una de las principales mejoras de la actuación ha sido también la configuración del nuevo firme. El albero se ha extendido creando pendientes del 2% hacia ambos lados de los caminos, de manera que el agua de lluvia pueda evacuarse correctamente y no se acumule sobre la superficie. Esta solución favorece la conservación del camino y reduce el deterioro provocado por la acción del agua.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "el mantenimiento de los caminos es fundamental para garantizar que los vecinos puedan disfrutar de los parques en buenas condiciones durante todo el año". Asimismo, ha señalado que "hemos actuado sobre un firme que necesitaba una renovación y hemos apostado por una solución que mejora su resistencia, facilita la evacuación del agua y reduce las necesidades de mantenimiento posteriores".

El Parque de los Bermejales es uno de los grandes espacios verdes del sur de Sevilla. Con una superficie municipal de más de 139.000 metros cuadrados, forma parte de la infraestructura verde del Distrito Bellavista-La Palmera.

Su origen está vinculado a la transformación urbana que experimentó el sur de Sevilla en torno a la Exposición Universal de 1992. Los terrenos que posteriormente ocuparía el parque fueron utilizados como vivero y semillero relacionado con la Expo y, tras ese periodo, se recuperaron y transformaron en un espacio verde para el entorno de Los Bermejales.

Desde su creación, el parque se ha consolidado como un espacio de uso cotidiano para los vecinos y como uno de los principales espacios verdes del distrito. Su extensión permite combinar zonas ajardinadas y arboladas con caminos utilizados habitualmente para el paseo y la práctica deportiva. De hecho cuenta con un circuito de running de aproximadamente 1,15 kilómetros, diseñado aprovechando los recorridos más utilizados y las zonas del parque con mayor afluencia.

En los últimos años, además, el Ayuntamiento ha continuado incorporando nuevas actuaciones para mejorar los equipamientos y usos del entorno. Entre ellas se encuentra el nuevo parque infantil singular del Paseo de Europa, una instalación de unos 1300 metros cuadrados con juegos inclusivos y accesibles, integrada en la estrategia municipal de renovación de las áreas infantiles de la ciudad.

Próximamente, el Ayuntamiento de Sevilla ha indicado que añadirá nuevo mobiliario en el Parque de los Bermejales, para el disfrute de los muchos vecinos que hacen uso de este espacio verde todos los días de la semana, y en especial los findes de semana.

Rincón ha subrayado que "conservar un parque también significa cuidar sus caminos, sus zonas de estancia y todos aquellos elementos que permiten que los ciudadanos puedan utilizarlo y disfrutarlo cada día". En este sentido, ha añadido que "esta actuación nos permite recuperar un elemento fundamental del Parque de los Bermejales y mejorar su funcionalidad, su durabilidad y su adaptación a las condiciones de Sevilla".