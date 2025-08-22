El Ayuntamiento de Sevilla repavimenta la calle Marqués del Nervión como parte del plan de reasfaltado

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha reasfaltado en la madrugada de este viernes la calle Marqués del Nervión en el tramo comprendido entre Luis Montoto y Eduardo Dato, una acción que ha contado con un presupuesto de 90.000 euros y que forma parte del plan de obras de reasfaltado en la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado en una nota emitida por la institución municipal que la instalación del asfalto pretende "reducir ruidos" y "otorgar seguridad vial a los conductores" en los "más de 600 metros de distancia lineal y los casi 6.000 metros cuadrados de una de las arterias principales que atraviesan el barrio de Nervión".

Así, la acción se suma a la recuperación que tuvo lugar en primavera de la misma calle desde Eduardo Dato hasta Cean Bermúdez, con una inversión de casi 30.000 euros, y a los más de 100 kilómetros de calles reasfaltadas.

El Ayuntamiento ha asegurado que, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha aprobado recientemente 16 nuevas obras que se están ejecutando en diez distritos de la ciudad durante las próximas semanas, con una inversión de 1.105.000 euros.

Además, ha destacado que en el distrito Triana ha comenzado la obra de Pagés del Corro, en el distrito Bellavista-La Palmera se reasfaltará la calle Goleta de Los Bermejales, en el distrito Macarena se asfaltarán Gaspar de Alvear y Bermúdez y en el Norte se asfaltará la calle Corvina de San Jerónimo y mejorará el acerado de la calle Don latino de Híspalis de Miraflores.

Por su parte, en el distrito San Pablo-Santa Justa se asfaltará la calle Hespérides, María Josefa de Segovia y Niña y Jabugo, mientras que en el distrito los Remedios se mejorará el acerado en la calle Virgen del Valle y en el Sur el reasfaltado de las calles Rafael Salgado y Bami.

En el Casco Antiguo, se mejorará la accesibilidad de las calles San Isidoro y Augusto Plasencia y la pavimentación de la calle Imaginero Castillo Lastrucci. Finalmente, en el distrito Triana, se mejorarán los pavimentos de las calles Juan Pablo I y Vincent Van Gogh y la calle Águila Perdicera del Cerro-Amate, que avanza en estos momentos en sus obras, según ha expresado el Consistorio.

Por su parte, se encuentran en marcha obras como la de Pagés del Corro en Triana, las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios, la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa, el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera. También las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo, la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

Estas actuaciones se añaden al avance de la Línea 3 del Metro y a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo, entre ellas as alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios.