El Ayuntamiento de Sevilla revisa con los hosteleros 46 licencias de veladores en plazas de aparcamiento

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo, del Ayuntamiento de Sevilla, revisa con los hosteleros 46 licencias de veladores en plazas de aparcamiento, dentro del proceso de diálogo abierto con la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia y con los representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios con mayor presencia de bares y restaurantes para modificar la ordenanza municipal de veladores, que el gobierno municipal aspira a aprobar antes de que finalice el año, según los datos facilitados por el Ayuntamiento a Europa Press.

El delegado municipal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, el socialista Antonio Muñoz, ya ha trasladado a residentes y empresarios hosteleros que la intención del Ayuntamiento con la nueva norma es "hacer compatible" la recuperación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia con el "derecho a la accesibilidad, el descanso y la convivencia". "Creemos que se pueden hacer mejoras en la normativa y establecer mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los establecimientos", ha manifestado.

El presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, ha reclamado al Ayuntamiento en la mesa de negociación abierta que las medidas excepcionales para ayudar a los bares y restaurantes se mantengan lo que queda de año y todo 2022, al tiempo que ha propuesto de manera formal al gobierno local que incremente las sanciones mínimas (600 euros) a aquellos que incumplan la normativa de veladores.

El Ayuntamiento permite a los establecimientos, en primer lugar, ampliar la superficie ocupada por la terraza de veladores sin aumentar el número de meses y sillas autorizadas para permitir el cumplimiento de las distancias de seguridad. Esta opción se mantiene de forma provisional hasta fin de año pero a continuación los negocios deberán volver a la superficie que ocupaban antes de la pandemia.

Por otro lado, se habilitaron dos vías que no estaban recogidas en la ordenanza para una serie de negocios que por dimensiones del acerado no pueden tener veladores, para aquellos que no podían instalar el 100% de los veladores autorizados debido a la obligación de establecer una distancia de 1,5 metros por normativa de salud y para los que no puedan instalar el número de veladores en la acera que les correspondan por aforo de acuerdo con la ordenanza de ruidos. Concretamente, se posibilitó de forma excepcional la instalación de tarimas en aparcamientos o cruzar a una plaza anexa. Son estas dos figuras las que se encuentran ahora en estudio y revisión con un proceso de diálogo con la asociación de hosteleros y las entidades vecinales.