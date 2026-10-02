El Ayuntamiento de Sevilla señala a los jóvenes la importancia del "valor de pedir ayuda" en el Día de la Salud Mental

La delegada municipal Blanca Gastalver durante el acto por el Día de la Salud Mental. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este viernes el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema "El valor de pedir ayuda" con una jornada en la calle Asunción, entre las 9,00 a 15,30, y que ha estado especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes de la ciudad, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental, favorecer la identificación temprana de situaciones de malestar emocional.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta jornada ha estado organizada en colaboración con los Colegios Profesionales de Medicina, Farmacia, Enfermería y Psicología, profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria del distrito sanitario Sevilla, Asaenes, Faisem, la Facultad de Psicología, Sandoz y el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler.

De esta manera, la delegada de Promoción de la Salud, Blanca Gastalver, ha destacado que "hablar de salud mental entre nuestros jóvenes es hablar de prevención, de bienestar y también de acompañamiento".

En este sentido, ha señalado que el objetivo es "que ningún adolescente o joven sienta que tiene que afrontar solo un momento de dificultad y que sepan que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y de cuidado hacia uno mismo".

"Desde el Ayuntamiento queremos acercarnos a los jóvenes con un lenguaje cercano y con actividades que les permitan participar, preguntar y expresarse con libertad. La salud mental forma parte de nuestra salud y debemos seguir trabajando para eliminar los estigmas que todavía existen alrededor de ella", ha añadido.

Durante la jornada se han instalado alrededor de 15 carpas, en las que los profesionales de las distintas entidades participantes han ofrecido información y asesoramiento, distribuido materiales divulgativos y desarrollarán diferentes actividades relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional. Entre ellas, se han incluido juegos y dinámicas educativas, resolución de dudas y otras actuaciones de promoción de la salud.

Asimismo, se ha habilitado una carpa destinada a breves sesiones informativas y divulgativas, en las que abordar diferentes cuestiones de interés para adolescentes y jóvenes. Al finalizar cada sesión se abrirá un espacio de participación para que los asistentes puedan plantear preguntas, compartir experiencias y resolver dudas.

UN FLASHMOB PARA HABLAR DE SALUD MENTAL DESDE LA PARTICIPACIÓN

Una de las principales actividades de la jornada ha sido la realización de un flashmob, concebido como una acción colectiva de sensibilización y visibilización de la salud mental y vinculada al lema "El valor de pedir ayuda".

A través de la música, el movimiento y la participación conjunta, esta iniciativa ha pretendido transmitir de una forma cercana, positiva y especialmente atractiva para la población joven que expresar "cómo nos sentimos, compartir nuestras dificultades y pedir ayuda cuando la necesitamos son comportamientos que debemos normalizar y valorar".