El Ayuntamiento de Sevilla transforma la Plaza del Bajondillo que contará área infantil y zonas ajardinadas y de sombra. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla va a iniciar la transformación de la Plaza del Bajondillo, en el distrito Casco Antiguo, a través de la próxima licitación de obras para su reurbanización, ajardinamiento y creación de una nueva área infantil, que cuentan con un presupuesto de 346.784,63 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, estas obras transformarán una plaza que actualmente se encuentra diáfana, sin vegetación ni sombra, en un espacio de encuentro para los vecinos mejorando sus condiciones de accesibilidad y convirtiéndolo en un lugar más amable, verde y confortable para el disfrute de los vecinos del entorno.

En esta línea, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "seguimos trabajando para que los vecinos del Casco Antiguo cuenten con espacios públicos renovados, más verdes y pensados para su disfrute diario".

De esta manera, "queremos que plazas como la del Bajondillo dejen de ser lugares de paso y se conviertan en puntos de encuentro, convivencia y estancia para las familias y los vecinos", ha explicado.

Concretamente, el proyecto contempla la intervención sobre una superficie de aproximadamente 1.518 metros cuadrados de la plaza, situada entre las calles Juan Rabadán e Imaginero Castillo Lastrucci, y responde al objetivo de recuperar este espacio como punto de encuentro y convivencia vecinal, incorporando nuevos elementos de vegetación, sombra y estancia.

UN NUEVO PARQUE INFANTIL INSPIRADO EN LA SABANA

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la creación de una nueva área de juegos infantiles con temática de la sabana, que contará con elementos de juego accesibles y adaptados a los más pequeños cuya ubicación será junto a la guardería que ocupa uno de los laterales de la plaza, cuyos niños ya utilizan este espacio.

De la Rosa ha puesto especialmente el acento en la creación de esta zona infantil, destacando la necesidad de ampliar los espacios de juego para los más pequeños en esta zona de Sevilla. "Una de las prioridades de este proyecto es ofrecer a los niños del barrio un espacio propio donde jugar y disfrutar".

En este sentidol, el edil ha informado que "en el Casco Antiguo son escasas las zonas infantiles, por lo que esta nueva área de juegos supone una mejora importante para las familias que viven en este entorno".

La zona estará compuesta por cuatro juegos homologados (un tobogán, un muelle con forma de gorila, un banco con forma de cocodrilo y una jirafa), pavimento de seguridad, césped artificial y vallado perimetral.

La intervención contempla la reordenación de la plaza, con la creación de siete nuevos parterres centrales que sumarán 183 metros cuadrados de superficie ajardinada. Estos espacios incorporarán distintas especies vegetales resistentes y de bajo consumo hídrico, contribuyendo a introducir naturaleza y diversidad paisajística en un espacio que actualmente carece de vegetación.

Asimismo, se instalarán pérgolas cubiertas de vegetación que proporcionarán alrededor de 100 metros cuadrados de sombra, generando nuevas zonas de estancia con mobiliario urbano renovado.

Además, los trabajos incluyen la impermeabilización de los parterres actuales para solucionar los problemas de filtraciones, así como la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo conectado a la red de agua bruta de Emasesa, evitando el consumo de agua potable para el mantenimiento de las zonas ajardinadas.

El proyecto contempla también la sustitución de los pavimentos deteriorados y la eliminación del desnivel de acceso en la zona central para garantizar la accesibilidad universal, así como nuevos bancos y papeleras.

Por otra parte, los bancos se fabricarán con materiales que permitan su uso en verano, atendiendo la petición vecinal de sustituir los metálicos, que alcanzaban temperaturas muy altas. Además, las nuevas celosías metálicas que envolverán los parterres se inspiran en la azulejería sevillana y en el pasado de la zona, vinculado a los alfares y a los caldereros.