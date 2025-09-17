El Ayuntamiento de Sevilla ultima las obras en el Parque de los Príncipes con un nuevo espacio deportivo y zona canina

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Parque de los Príncipes con motivo de sus recientes obras. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, la delegación de Parques y Jardines y el Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha ultimado las obras de transformación del Parque de los Príncipes en el Distrito de Los Remedios que engloban la creación de una nueva zona deportiva y el traslado de ubicación del área canina tras atender las peticiones vecinales.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, estos trabajos se suman a la renovación de la zona de infantil situada en su acceso por Santa Fe en el paseo Lola Meléndez, la glorieta de Viena y la reurbanización de Alfredo Kraus, acceso oeste al parque.

Por ello, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado estos trabajos que se han desarrollado durante los últimos meses y han contado con una inversión total de en torno a 500.000 euros.

El Ayuntamiento ha construido un nuevo parque canino, trasladando de zona este espacio y atendiendo una demanda vecinal; a lo que se suma la plantación de nuevos árboles, la renovación del sistema del estanque y la mejora de áreas de juegos infantiles en el paseo Lola Meléndez y en la Glorieta de Viena.

El regidor ha afirmado que "estas intervenciones se enmarcan en el compromiso del Gobierno municipal por reforzar el mantenimiento y la accesibilidad en los grandes espacios verdes de la ciudad".

Otra de las novedades, ha apuntado el Gobierno local, es la incorporación de señalización accesible con códigos Navilens, que permitirán a personas con discapacidad visual orientarse desde los accesos del parque hasta la nueva zona canina.