El Ayuntamiento de Sevilla vuelve decretar el cierre preventivo de los parques ante el aviso amarillo por lluvias

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado este lunes, 17 de noviembre, el cierre preventivo de los parques públicos de la ciudad, tras ordenar la reapertura progresiva de los mismos durante la desescalada del Plan de Emergencias ante los pronósticos meteorológicos favorables de este domingo, 16 de noviembre. La decisión ha estado motivada por el anuncio de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que a primera hora de este lunes activaba el aviso amarillo en la Sierra Norte y la campiña de Sevilla por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Según ha informado Emergencias Sevilla en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogido por Europa Press, a medida que avance la jornada se valorará la situación para activar la apertura.

Cabe enmarcar que el aviso de la Aemet estará vigente hasta las 12,00 horas. De esta forma, se suma al aviso amarillo en el Estrecho y el litoral de Cádiz hasta las 21.00 horas por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas. El resto de provincias andaluzas no registran avisos.