El Ayuntamiento suma apoyos para impulsar la conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos

Encuentro del Ayuntamiento de Sevilla organizado por el Club Victoria en Miami. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha presidido en Miami un encuentro empresarial de carácter internacional organizado por el Club Victoria con el objetivo de reforzar el apoyo a la futura conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este acto, concebido como continuación del celebrado el pasado mes de diciembre en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, ha reunido a empresas e instituciones de ambos lados del Atlántico en un formato de aforo limitado que ha permitido dar a conocer en profundidad esta iniciativa estratégica y recabar nuevos apoyos en el ámbito internacional.

Durante su intervención, Angie Moreno ha subrayado la importancia de este proyecto para el futuro de la ciudad. "Sevilla está preparada para dar este salto. Esta conexión no es solo una infraestructura, es una oportunidad para fortalecer nuestra economía, abrir nuevos mercados a nuestras empresas y consolidar nuestra posición en el mapa global", ha afirmado.

Asimismo, la delegada de Turismo y Cultura ha destacado que "este acto en Miami representa un paso decisivo en una estrategia que nace del consenso entre instituciones y tejido empresarial, y que demuestra la ambición de Sevilla por estrechar lazos con Estados Unidos desde la cooperación y la confianza mutua".

El evento ha contado también con la intervención de Jorge Molinero, en representación del Club Victoria, quien ha explicado el origen y desarrollo del Manifiesto Empresarial para el Impulso de la Conexión Aérea Sevilla-Estados Unidos.

Durante su exposición, ha detallado la primera fase del proyecto, desarrollada en Sevilla, así como los principales objetivos de esta nueva etapa en Miami, centrada en la internacionalización del apoyo empresarial. En el acto celebrado a finales del pasado año en Sevilla, presidido por el alcalde José Luis Sanz, más de 220 empresas se adhirieron al manifiesto, representando a sectores estratégicos como la industria, la tecnología, la agroalimentación, la logística o los servicios. Entre ellas, destacan compañías como Persán, Acesur, Iturri, Mediaset o Migasa.

El Club Victoria ha sido el encargado de articular este respaldo empresarial, consolidando una alianza que ahora se proyecta hacia el mercado estadounidense con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración e inversión.

Estados Unidos es actualmente el principal mercado emisor internacional para Sevilla, con 256.137 viajeros en lo que va de año y más de 600.451 pernoctaciones, lo que refuerza la necesidad de mejorar la conectividad directa con este destino estratégico.

Desde el Ayuntamiento han remarcado en que esta futura conexión aérea "no solo impulsará el turismo de calidad, sino que facilitará la internacionalización de las empresas sevillanas, favorecerá el desarrollo del turismo de negocios y posicionará a la ciudad como un nodo estratégico entre Europa y América".