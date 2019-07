El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) pone en marcha 'Los jueves a la playa', con más de 300 personas en su primer día

Publicado 04/07/2019 16:29:51 CET

TOMARES (SEVILLA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), a través de su Concejalía de Bienestar Social, ha realizado este jueves por primera vez este año la iniciativa de 'Los jueves a la playa' con rotundo éxito, programando cinco autobuses con 300 vecinos han salido este jueves, a las 9,00 horas desde la localidad sevillana en dirección a Punta Umbría (Huelva).

Según informa el Consistorio mediante un comunicado, "el éxito de esta actividad son los precios asequibles y la posibilidad de pasar un día en la playa de forma cómoda y segura", de forma que cada temporada, en los meses de julio y agosto, miles de vecinos disfrutan de una jornada en un ambiente familiar en buena compañía.

La mayoría del público que adquiere los billetes, a la venta en el antiguo Ayuntamiento, son sobre todo grupos de jóvenes, cuyo número aumenta cada año, que no tienen posibilidad de acceso a transporte privado y pensionistas que acuden con amigos.

La Concejalía destaca que "todos los usuarios repiten, ya que no sólo hay vecinos que llevan muchos años acudiendo a su cita de los jueves, sino que vuelven a solicitar la experiencia cada semana". Sobre todo, valoran pasar el día en un ambiente lúdico y agradable, como comenta Mercedes, usuaria pensionista: "Lo pasamos muy bien y la temperatura es lo de menos, si hace frío no nos bañamos pero venimos sobre todo por la compañía", o como indica Marta, menor de edad: "el precio es lo más importante porque es la única forma de poder venir tantos amigos que no tenemos coche".

Desde hace algunas temporadas, un autobús se reserva para los vecinos del barrio del Camino Viejo, de forma que tanto a la ida como a la vuelta realiza una parada en la zona para evitar el desplazamiento de los viajeros que acuden con neveras, sillas y bolsas de playa.

Los billetes para Punta Umbría están disponibles durante todo el verano en Servicios Sociales, con sede en la calle Tomás Ybarra número 2, de lunes a miércoles, de 9,30 a 13,30 horas.

El precio del billete de ida y vuelta es de 2,5 euros para los pensionistas, jubilados, familias numerosas, personas con discapacidad y acompañantes y para menores con medidas de protección, todos empadronados en Tomares. Los desempleados con demanda actualizada en la Agencia de Colocación de Tomares en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), también cuentan con descuentos especiales, costando el billete 3,5 euros, y para el resto de vecinos empadronados cinco euros. Para poder beneficiarse de los descuentos es necesario acreditar la situación personal.

En cualquier caso, el Ayuntamiento pondrá a disposición de sus vecinos tantos autobuses como hagan falta, ya que la iniciativa no cuenta con límite de plazas.