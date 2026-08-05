El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) defiende la legalidad del contrato de de la feria: "Quieren paralizarla"

IMAGEN DE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE LA FERIA - AYUNTAMIENTO DE UTRERA

UTRERA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), Francisco Arjona, ha defendido que el expediente de contratación de montaje del recinto ferial cuenta con el aval de los informes técnicos y jurídicos correspondientes y que el PSOE "quiere es crear polémica y aprovechar cualquier circunstancia para ir en contra del alcalde". "No respeta ni la Feria de nuestra ciudad", ha añadido.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en respuesta a la denuncia anunciada por el PSOE ante la Oficina Andaluza Antifraude, el contrato anterior preveía la posibilidad de prórroga, pero las prórrogas contractuales no son obligatorias para las empresas si las condiciones del mercado han cambiado drásticamente, por lo que la empresa adjudicataria "manifestó formalmente" su negativa a prorrogar el servicio bajo los precios antiguos, debido al evidente incremento generalizado de los costes de materiales, transportes y a las subidas salariales aplicadas en los últimos años.

De esta manera, Arjona ha indicado que "obligar a mantener un contrato deficitario habría llevado a la renuncia del servicio o al abandono de la prestación", dejando a Utrera sin el montaje de su Feria. El presupuesto del nuevo contrato "responde estrictamente a los precios actuales de mercado". "De haber mantenido las cuantías obsoletas que pretende el PSOE, la licitación habría quedado desierta, impidiendo la celebración de la Feria", ha asegurado.

Asimismo, el delegado ha sostenido que el proceso de contratación ha sido "público, transparente y abierto" a cualquier empresa del sector. "Si solo se ha presentado la anterior adjudicataria, se debe exclusivamente a las dinámicas del propio mercado y a la capacidad técnica requerida para un montaje de estas dimensiones", ha afirmado, a la vez que ha negado "rotundamente" que la Feria de Utrera o las de las pedanías queden desatendidas.

El concejal de Fiestas Mayores ha criticado que al PSOE "no le importa la Feria de Utrera ni las ferias de las pedanías ni el trabajo de los caseteros y feriantes". "Lo único que le importa es buscar el titular escandaloso y llevarlo todo a la sospecha de fraude", ha reprochado.

En contexto, el PSOE de Utrera ha anunciado que denunciará ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción la decisión del Gobierno municipal de renunciar a la continuidad de un contrato en vigor y tramitar una nueva licitación para las ferias de Utrera y Pinzón. La feria de Utrera se celebrará del 5 al 8 de septiembre, mientras la de Pinzón será del 17 al 20 del mismo mes.