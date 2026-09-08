Banco Mediolanum abre su nueva sede en Sevilla

La Casa Ybarra de la avenida Menéndez Pelayo - BANCO MEDIOLANUM

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum ha inaugurado la sede de su nueva Family Bankers' Office (FBO) en Sevilla, en la Casa Ybarra de la avenida Menéndez Pelayo, informa en un comunicado.

Se presentó este lunes por la noche en un acto con el alcalde, José Luis Sanz, y el delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio José Ramírez, junto al presidente de Banco Mediolanum, Carlos Tusquets; la vicepresidenta, Sara Doris; el consejero delegado, Luca Bosisio; el responsable en la Zona Sur de la entidad, Pablo Lora.

En un encuentro con periodistas este martes en el mismo espacio, Bosisio, Doris y Lora han destacado la importancia estratégica de esta Family Bankers' Office en el plan de crecimiento de la entidad en España y especialmente en Andalucía, una región con potencial de desarrollo para el modelo de negocio del banco.

MÁS DE 2.100 M2

La sede tiene más de 2.100 m2, destinados a la relación entres los clientes y profesionales de la entidad, también con dos salas de actos y un hall polivalente.

Durante el evento del lunes, Bosisio dijo que esta apertura es un paso más en su estrategia de crecimiento en la Zona Sur, que el banco ha aumentado un 80% los recursos de clientes desde enero de 2024 hasta junio de este año, y que Stiga les ha reconocido por séptimo año consecutivo como el banco con los clientes más satisfechos de España, lo que ha atribuido al asesoramiento de sus Family Bankers.

Sara Doris insistió en la necesidad de combinar la solidez financiera y la tecnología con una banca de asesoramiento personalizado, y Pablo Lora ha explicado que la Zona Sur del banco (que engloba Andalucía y Extremadura) supera los 280 Family Bankers, y la nueva sede "impulsará la presencia de la entidad en la región".