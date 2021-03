Las bandas de música procesional valoran que se les permita celebrar ensayos y conciertos

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla ha valorado este viernes de forma "positiva" la reciente orden de la Junta que determina que, "en los niveles de alerta 2 y 3, podrán desarrollarse ensayos y conciertos", aunque aplicando una serie de "medidas preventivas".

"Es importante porque se nos reconoce como colectivos y es un primer paso para caminar, si bien llega tarde", ha reconocido a Europa Press el presidente de esta asociación, Manuel Esteban, al tiempo que ha añadido que "va a costar" retomar la actividad después de casi un año de "parón". "No nos va a dar tiempo para Semana Santa".

El presidente del Consejo de Bandas ha destacado que, "al menos, se trata de un punto de partida, un documento que no está cerrado, como nos han asegurado desde la Junta de Andalucía". El Gobierno andaluz "nos pidió un protocolo, que no existía para este tipo de formaciones musicales --la Banda Sinfónica Municipal sí cuenta con uno--, que tienen el doble de componentes que las agrupaciones profesionales oficialmente reconocidas".

Asimismo, Esteban ha señalado la "enorme dificultad" para organizar conciertos en esta Cuaresma y Semana Santa tras muchos meses sin actividad. "Esto no es como montar en bicicleta. Desconocemos cómo están los músicos. Además, hay componentes que son de otras localidades y que no podrían ensayar y no sabemos la situación de muchos otros, que, quizás, no puedan retomar la actividad por circunstancias personales derivadas de la actual situación de pandemia".

"Volvemos a ensayar en la calle como hace 25 años, con lo que ello conlleva, pues dependemos de las circunstancias climatológicas: un día de lluvia como el de hoy, es un día perdido", ha añadido el presidente del Consejo de Bandas, al tiempo que ha insistido en el hecho de que "una una nave te permite siempre una mayor preparación".

NORMATIVA DE LA JUNTA

La orden de la Junta, que estará publicada en el Boletín Oficial (BOJA), contempla, entre otras cuestiones, que los instrumentos de viento, incluidas sus partes como cañas o boquillas, "no deberán compartirse entre los diferentes integrantes". Asimismo, los instrumentos de percusión y sus accesorios, como los atriles, "si son compartidos entre diferentes integrantes, deberán ser limpiados y desinfectados en aquellas superficies que puedan ser susceptibles de ser manipuladas manualmente".

Durante todas las operaciones previas y posteriores al ensayo o concierto "se mantendrá obligatoriamente, al menos, el uso de mascarillas higiénicas", indica también la orden, que igualmente establece que durante los ensayos se mantendrá de forma obligatoria el uso de mascarillas, al menos higiénica, "salvo durante el tiempo exclusivo de uso de los instrumentos de viento".

También se pide que se lleve "un registro de los integrantes que acuden a cada ensayo o concierto" que "se conservará al menos durante 14 días". Además, los ensayos exclusivos de instrumentos de percusión se podrán realizar en el interior de locales amplios y bien ventilados con un máximo de 15 personas, y aquellos ensayos "donde existan instrumentos de viento deberán realizarse al aire libre o en espacios no cerrados alejados del tránsito de personas, manteniendo una distancia de al menos dos metros entre los integrantes de la banda".

Los conciertos o actuaciones "se realizarán preferentemente al aire libre o en espacios no cerrados, respetando lo establecido en número de integrantes de la banda para los ensayos". En este sentido, se prevé una distancia mínima de cuatro metros entre los integrantes de la banda y el público, y de dos metros entre integrantes de la banda o agrupación".