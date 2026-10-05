La bandera de Gerena (Sevilla) ya es oficial: "Se usaban cinco modelos diferentes"

Bandera oficializada de Gerena. - AYUNTAMIENTO DE GERENA

GERENA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) ha inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Locales su escudo, bandera y logotipo, de manera que ha oficializado sus símbolos municipales.

Según ha recogido el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía consultado por Europa Press, la Secretaría General de Administración Local ha admitido la inscripción los símbolos después de que el Pleno del Consistorio acordase la adopción definitiva de los los mismos, y unificar sus diseños y colores.

En este sentido, el delegado de Desarrollo Local, José Luis Montes, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se ha finalizado un procedimiento administrativo "enquistado" desde los primeros años de democracia, cuando "no se llegó a un acuerdo con el escudo".

En este contexto, ha indicado que en 2019 la administración local "detectó que se utilizaban hasta cinco escudos diferentes", que variaban según el área en el estilo de la corona, los tonos y otros detalles.

Asimismo, ha señalado que así se han adaptado los símbolos municipales a la normativa según la Ley de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía después de que averiguasen que el 11 de octubre de 1996, la Dirección General de la Administración Local y Justicia de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, ordenó el cierre del expediente que había iniciado el Ayuntamiento de Gerena años atrás para la aprobación del escudo heráldico municipal.

Tras rescatar y analizar toda la documentación relacionada con la aprobación del escudo, se retoma el expediente adaptándolo a la nueva normativa, para lo que se ha contratado una empresa especializada con el asesoramiento de un heraldista, "para asegurarnos que el escudo y la bandera de nuestro municipio, cumple todos los requisitos necesarios para su aprobación en el Pleno, además del logotipo que refleja una simplificación del escudo".