Barrios Hartos pide al Ayuntamiento de Sevilla "posibles soluciones" ante el desahucio de 11 familias en Palmete

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barrios Hartos, junto a otras organizaciones sociales, se han manifestado este jueves frente al Ayuntamiento de Sevilla ante el anuncio de desahucio de once familias de un edificio en la calle Verdad en el barrio de Palmete que ha pasado a ser gestionado por una entidad bancaria. Piden al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía que obliguen al banco a "respetar las condiciones de las familias".

Según una nota remitida por las entidades, los vecinos "tienen contratos en vigor, con alquiler y opción a compra", y el banco ha solicitado "el desalojo inmediato a pesar de ello". Asimismo, han indicado que "no se han tenido en cuenta" los informes de Servicios Sociales que detallan su "situación regular y compromiso continuo de pago". "Tampoco se han valorado los 9 menores que crecen en este bloque, mantenido y cuidado por los propios inquilinos", ha señalado.

En esta línea, Barrios Hartos ha señalado que las administraciones responsables, Ayuntamiento, Emvisesa y Defensor del Pueblo, han calificado a las familias como "daño colaterales". También ha indicado que la entidad bancaria "está ignorando" que "hay vecinos dispuestos a pagar un alquiler justo de acuerdo a las condiciones sociales".

Las entidades sociales han pedido a las administraciones que "cambien de postura" y obliguen al banco a "respetar las condiciones de las familias y dejen de insinuar "posibles" soluciones temporales que solo agravan la precariedad". El lanzamiento está fijado para el 5 de diciembre.

En el Pleno de este jueves, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha defendido la política en materia de vivienda del Ayuntamiento y ha asegurado que Emvisesa está "dando respuesta a las personas con mayor vulnerabilidad social". "Se estudian todos los casos de forma pormenorizada", ha indicado.