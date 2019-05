Beltrán Pérez (PP) resalta su "lluvia de ideas" de desarrollo de Sevilla frente a Espadas (PSOE), un "alcalde quietista"

Publicado 12/05/2019 15:16:37 CET

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha manifestado este domingo que el PP es "una auténtica factoría de propuestas para el desarrollo económico y social de la ciudad", que suponen "una lluvia de ideas y propuestas" frente a los "eslóganes" y "realidades paralelas" del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), "un alcalde quietista".

"Somos los únicos con un modelo de ciudad claro y definido", ha subrayado Pérez este sábado un comunicado en el que destaca que su campaña de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo está siendo "serena, pausada, basada únicamente en propuestas" y "alejada de la crispación que otros quieren, porque creen que en la crispación se ganan votos", según ha recogido en una nota de prensa el PP.

En este sentido, "me produce una gran sorpresa cuando miro la web del alcalde, cuando escucho sus comparecencias y lo único que escucho son eslóganes, realidades paralelas y cosas de las que se dicen que se van a hacer en el siguiente mandato y de las que no ha habido ni rastro en el primero, como justificación a lo que no se ha hecho", ha ahondado seguidamente Pérez, quien ha criticado que Espadas es "un alcalde que no hace una sola propuesta" y que "solamente intenta fijar en su persona las cualidades de un gobernante de un gobierno del futuro de la ciudad".

Así, ha afirmado estar convencido de que los ciudadanos "van a darse cuenta quién es el único partido que hace propuestas solventes, serias, rigurosas y transformadoras" de la ciudad, frente a Espadas, "un alcalde quietista", que "no se mueve siquiera para hacer propuestas que le digan a los vecinos qué pretende hacer en los próximos años".

El popular ha defendido que su partido tiene un plan y lo materializan a través del Consejo de Ciudad integrado por "más de 50 profesionales independientes", provenientes de distintas áreas con experiencia social y profesional, que han posibilitado en el PP tener un modelo de ciudad "a 15 años", lo que, a su juicio, ofrece "un horizonte de liderazgo de Sevilla en el área metropolitana, Andalucía y España".

El popular ha incidido en que sus propuestas "no van a ser un programa electoral a corto plazo" y ha reiterado que "el único partido que está presentando propuestas de ciudad es el PP, una lluvia de propuestas analizadas y estudiadas que nadie ha hecho hasta ahora".

"Serán los ciudadanos los que juzgarán en dos semanas y, hasta ahora, el PP es el único que tiene modelo de ciudad, por ello el PP es la mejor opción", ha subrayado.

"APUESTA POR EL EQUIPO" FRENTE A UNA "CAMPAÑA PERSONALISTA"

Pérez ha hecho hincapié en que la del candidato del PSOE está siendo una "campaña personalista", mientras que el PP "apuesta por el equipo", en el cual se integran "profesionales de prestigio", representantes de "colectivos a los que hay que integrar plenamente" y "expertos en la gestión municipal".

"Tenemos la mejor ciudad, el mejor equipo, las mejores propuestas elaboradas por una plataforma civil de expertos que nos han indicado el mejor camino a seguir y tenemos la ilusión necesaria para convertir la frustración y la decepción en ilusión, en movimiento y en reacción hacia una Sevilla que sea capaz de andar hacia su futuro y transformar su realidad para que haya oportunidades para todos en una ciudad cada día más verde, más habitable, más sostenible, más cuidadosa con su patrimonio, su digitalidad, su comercio, empresas y sus trabajadores", ha concluido.