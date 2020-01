Beltrán Pérez ve "paralizada" la gestión turística y aboga por "menos" visitantes pero de más "nivel económico"

Publicado 15/01/2020 16:11:54 CET

Lamenta los pasos "atrás" en la definición del órgano gestor y critica la "opacidad" a su juicio demostrada por el PSOE

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha opinado este miércoles que los "récord" de turistas cosechados por la capital andaluza derivan de la "calidad" de su oferta y "la debilidad de otros destinos turísticos", avisando de que la gestión turística está "paralizada" por la concatenación de pasos "atrás" en cuanto al órgano encargado de tales políticas y apostando además por un modelo que suponga "menos turistas pero de mejor nivel económico".

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha opinado que la gestión turística de la ciudad sufre una "parálisis" por las "marchas atrás" protagonizadas por el Gobierno local socialista respecto al órgano encargado de tales políticas, pues tras ser decidida la disolución del antiguo Consorcio de Turismo de Sevilla, --creado con la participación del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, la Confederación Empresarial Sevillana (CES) y la Cámara de Comercio--, por "incumplimientos" de colaboración económica que el Ayuntamiento atribuía al resto de socios de la entidad, fue promovida una agencia municipal para sustituir a la misma pero finalmente se optó por que la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), gestora del palacio de exposiciones y congresos, aglutinase dicha agencia local.

Pero "a día de hoy no funcionan ni el consorcio porque está extinguido, ni la agencia porque no ha dado un solo paso para operar, ni Contursa como ente gestor" de las políticas turísticas, según ha avisado el portavoz del PP, asegurando que tal extremo está incidiendo en el turismo. Reconociendo que "los datos cuantitativos de turismo de Sevilla son muy buenos", pues por ejemplo el aeropuerto hispalense contabilizó en 2019 más de 7,5 millones de pasajeros, un 18,2 por ciento más que en 2018, Beltrán Pérez ha atribuido el éxito turístico de Sevilla a la "calidad" de su oferta y a "la debilidad de otros destinos turísticos".

"Ponemos en duda la capacidad de este Gobierno local de influir en cuántos turistas vienen a Sevilla y en qué tipo de turistas", ha precisado el portavoz del PP.

En paralelo, ha alertado una vez más de que "el casco histórico de Sevilla se está despoblando de vecinos frente a la invasión de pisos turísticos ilegales", toda vez que el Consistorio hispalense señala desde 2018 sus gestiones para intentar regular como tal las viviendas turísticas a través del Plan General de Ordenación Urbana, pero sin haber consumado tal aspecto, y la ciudad acumula años y años perdiendo población empadronada. Beltrán Pérez agrega además que como consecuencia de la masificación turística "se están desnaturalizando zonas de Sevilla, incidiendo directamente en el alma de la ciudad".

EL "VALOR AÑADIDO"

"Hace falta es un turismo de calidad, que deje mayor valor añadido y que aporte beneficios a la ciudad", ha aseverado al respecto el portavoz del PP, avisando de que frente a la idea de cosechar "muchos turistas que no aporten verdadero valor y beneficio a la ciudad", su partido prefiere "menos turistas pero con mejor nivel económico" para que sus gastos "generen mucha más" economía.

A tal efecto, ha preguntado retóricamente por qué si la ciudad bate sus propios "récord" en materia de visitantes, no sucede lo mismo en "la creación de empleo" en el sector de empresas relacionadas con las actividades turísticas, ámbito en el que los sindicatos vienen criticando la supuesta proliferación de la "precariedad" por parte de los empresarios.

"El modelo turístico que ha propiciado la dejadez y la dejación de funciones de Juan Espadas no está aportando a la ciudad el valor añadido que debería, porque si hubiera un modelo turístico que aportase el verdadero valor añadido de la presencia de sus visitantes, los récord de turistas irían acompañado de récord de creación de empleo", ha aseverado.

Finalmente, ha criticado que aferrándose a una "excusa jurídica" a su juicio no verosímil, el Gobierno local del PSOE no haya facilitado los datos solicitados por el PP en una "batería" de preguntas destinadas a dilucidar "si la gestión en el Consorcio de Turismo y Contursa es limpia o no es limpia, si es regular o irregular. Por eso, el PP ha remitido una carta al primer edil, en demanda de que "corrija esa decisión y devuelva la transparencia a la gestión turística, durante tantos años opaca".