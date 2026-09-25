Benacazón (Sevilla) aprueba una moción contra la instalación de una macroplanta de Biogás, con la abstención de Vox

Fachada del Ayuntamiento de Benacazón. Archivo. - STOP BIOGÁS ALJARAFE DOÑANA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla) ha aprobado durante la celebración del Pleno Ordinario de este jueves una moción en contra de la instalación de una macroplanta de biogás que en su territorio, con el apoyo de todos los partidos y la abstención de Vox.

El texto de la moción ha sido elaborado por el Gobierno local a instancias de la Plataforma Stop Biogás Aljarafe Doñana. Se suma así a los ayuntamientos de Bollullos, Pilas, Aznalcázar, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de la Cuesta y Bormujos, que ya se pronunciaron en el mismo sentido recientemente, tal y como ha detallado la plataforma en un comunicado en el que ha celebrado la decisión.

El escrito remarca el "desproporcionado tamaño" previsto para la macroplanta de biogás, lo que "supondría un riesgo directo para la salud ambiental y la calidad de vida de miles de vecinos" de los pueblos aledaños.

La moción insta a los servicios técnicos municipales a "revisar el planeamiento general para blindar el suelo rústico de este municipio", en aras de "impedir esta instalación y futuras reconversiones del paisaje rural para convertirlo en suelo industrial".

Por su parte, Stop Biogás ha remarcado que una macroplanta de biogás diseñada para procesar unas 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos "precisaría importar esta materia prima de otras provincias", lo que "conllevaría un flujo de unos 40 camiones diarios por unas carreteras ya tensionadas, alguna de las cuales atraviesan algunas de estas poblaciones aljarafeñas".