La Bienal de Flamenco lleva por Sevilla los procesos de creación de sus artistas con una instalación itinerante

1114083.1.260.149.20260903142748 Imagen de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, informa sobre la acción de street marketing, que dentro del marco de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, se ha llevado en la mañana de este jueves en la calle San Jacinto.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, siempre hay horas de ensayo, investigación, búsqueda, repetición y diálogo; cuerpos que exploran, músicas que se transforman, ideas que se prueban y espectáculos que van tomando forma poco a poco. Es un "trabajo esencial" para que cada creación llegue finalmente al escenario, pero que habitualmente permanece lejos de la mirada del público.

Bajo el lema, 'Lo invisible también es flamenco', la Bienal ha querido revelar esa parte del proceso, hacerla visible a todos, mostrar a la ciudadanía aquello que normalmente no puede ver ni oír. Con este propósito, nace la 'Sala de revelado', un dispositivo itinerante ideado por Surnames y La Ejecutora, en el que se muestran los ensayos y momentos de creación de distintos artistas participantes en la Bienal que han abierto las puertas de sus estudios y espacios de trabajo para compartir cómo se construyen sus espectáculos.

Los Premios Nacionales de Danza Andrés Marín, Manuel Liñán, Patricia Guerrero o Ana Morales, veteranos de la Bienal como David Coria y debutantes como Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, cantaoras como Rosario La Tremendita, y Encarna Anillo, el guitarrista Rafael Riqueni y el saxofonista Tim Ries han abierto las puertas de sus espacios de creación a la mirada de la fotógrafa Laura León, colaboradora entre otros de The New York Times, Time Magazine, Der Spiegel, The Guardian, El País Semanal y Discovery Channel.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha explicado que "entendemos la calle como el verdadero escenario de la ciudad. Salir con la Bienal a los espacios cotidianos no es una simple campaña publicitaria, es nuestra forma de defender que la cultura pertenece a todos, no solo a quien puede pagar una localidad en un teatro".

"Queremos teatros sin paredes, porque la gestión pública tiene que ser así; cercana, viva y para todos los sevillanos. Estas acciones abren la Bienal a toda Sevilla y a sus muchos visitantes", ha añadido Moreno.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, se ha referido a que "la Bienal de Flamenco no es un festival, sino un acontecimiento". "Ocurre en los teatros, espacios singulares y, te diría, también en los rincones más diversos y variopintos de la ciudad: en la propia calle, en las instituciones, en patios, balcones, fundaciones, estudios, talleres, colegios, marquesinas, autobuses. La intención es que la gente se deje ver por la Bienal para que la Bienal se vea. Que la vea incluso quien no viene buscándola", ha explicado.

La 'Sala de revelado' ha arrancado su recorrido esta mañana en la calle San Jacinto, en Triana, donde ha sido presentada con la presencia de varios de los artistas cuyos procesos creativos forman parte de la exposición: Patricia Guerrero, directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía; Ana Morales; David Coria; y Andrés Marín.

Todos ellos, además de otros artistas que se han sumado a la iniciativa, han abierto las puertas de sus estudios a la fotógrafa oficial de Bienal, Laura León, que ha documentado sus procesos artísticos.

Con una sólida trayectoria en el ámbito de la fotografía documental, ha trabajado como reportera en Oriente Medio, Uzbekistán, India, China, Kosovo, Sudáfrica, Senegal, Kenia, Guinea-Bisáu, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Omán y muchos otros lugares.

Además de colaborar con cabeceras de referencia nacionales e internacionales como El País Semanal, The New York Times o Vanity Fair, además de desarrollar sus propios proyectos documentales, en los que combina una mirada personal con un marcado interés por las historias y las personas.

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, el Premio a la Proyección Internacional de Andalucía, el Premio Andalucía de Periodismo -siendo la primera mujer en recibir estas distinciones- y el Premio Creadores por la Paz y la Libertad.

Su trabajo aporta una perspectiva única acompañando a los artistas en sus espacios de ensayo para capturar el camino que lleva hasta el escenario: los momentos de búsqueda, exploración y creación que dan forma a cada espectáculo. Así, la 'Sala de revelado' nace como una extensión del concepto de esta XXIV Bienal.

Según han detallado desde el Ayuntamiento, su propia configuración evoca un espacio de revelado fotográfico y convierte en experiencia física la idea de hacer visible aquello que normalmente permanece oculto. Como sucede con una imagen durante su proceso de revelado: lo que estaba ahí pero todavía no podíamos ver aparece progresivamente ante nuestros ojos.

El dispositivo, concebido como un espacio expositivo y experiencial de carácter itinerante, se acerca así a distintos barrios y espacios de Sevilla para llevar la Bienal a la ciudadanía y generar un lugar de descubrimiento y encuentro en torno a la creación flamenca.

La propuesta permite contemplar la instalación desde el exterior a través de mirillas y acceder a su interior para descubrir los contenidos que alberga, reforzando la idea de ir revelando progresivamente aquello que no se ve.

Los artistas abren las puertas de sus procesos y nos revelan lo que el público no ve Son muchos los artistas y compañías que mostrarán sus procesos creativos en la 'Sala de revelado'.

Es el caso del Ballet Flamenco de Andalucía, con la dirección artística de Patricia Guerrero; Ana Morales, David Coria, Andrés Marín, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Rosario La Tremendita, Encarna Anillo, Rafael Riqueni y Tim Ries, Manuel Liñán, Marina Heredia y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

La propuesta no busca únicamente mostrar imágenes de los ensayos, sino acercar al público a las historias que hay detrás de cada espectáculo y a las distintas maneras de afrontar un proceso creativo.

De este modo, la experiencia permitirá no solo ver cómo se trabaja, sino también escuchar de primera mano las voces de quienes están detrás de cada creación.

De este modo, la Sala de revelado ha contado hoy jueves con la presencia de David Coria y Patricia Guerrero, que han compartido con el público algunas de las claves de sus respectivos procesos de creación.

LA BIENAL RECORRE SEVILLA

Tras su presentación hoy jueves en Triana, con David Coria y Patricia Guerrero compartiendo sus experiencias y procesos con sevillanos y visitantes, la 'Sala de revelado' continuará este viernes su recorrido por Sevilla.

Así, durante la mañana, a partir de las 12,00 horas, quedará instalada en la calle Enramadilla, en la zona de El Prado/Nervión y, por la tarde (18,30 horas), la Sala llegará a la Plaza Calderón de la Barca, junto al Palacio de los Marqueses de la Algaba, en el entorno de la calle Feria, donde estarán presentes Ana Morales y Andrés Marín, que compartirán con transeúntes y curiosos parte de sus procesos de creación.

En todos los emplazamientos, la experiencia contará además con la presencia de Noemí Martínez Chico, performer flamenca especializada en intervenciones artísticas en espacios no convencionales, que acompañará la Sala durante su recorrido por la ciudad, que tendrá como punto final la Real Fábrica de Artillería.

En este espacio, que acoge uno de los escenarios de esta edición, quedará emplazada a partir del sábado 5 de septiembre para continuar mostrando allí los procesos creativos de los artistas de la XXIV Bienal y ampliar la experiencia con los podcasts y entrevistas realizados a los artistas.