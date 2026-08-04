Bienal de Flamenco de Sevilla 2026: Más de un centenar de bailaores y el espectáculo exclusivo de Sara Baras para abrir

Archivo - La bailaora y coreógrafa Sara Baras durante una actuación, en el paseo de Gràcia, a 20 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Sara Baras inaugurará la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla con el estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza de 'Infinita', creada exclusivamente para el festival, con la que recorrerá los días 11, 12 y 13 de septiembre, de manera simbólica, las ocho provincias de Andalucía a través de ocho miradas femeninas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta edición de la Bienal contará con más de un centenar de bailaores para trazar un recorrido por pasado, presente y futuro de una expresión artística "en permanente transformación" entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre .

Algunos de los artistas que actuarán en teatros, espacios patrimoniales y enclaves singulares son Israel Galván, Andrés Marín, Olga Pericet, Ana Morales, Manuel Liñán, Farruquito, David Coria, Alfonso Losa, Pastora Galván, Isabel Bayón, Juana Amaya, Patricia Guerrero, Rafaela Carrasco, María Moreno, Macarena López, Sara Jiménez, Juan Tomás de la Molía o Águeda Saavedra.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha detallado que "la Bienal no solo es tradición, sino la casa de los artistas que se atreven a crear algo nuevo" y el lugar "donde el público viene a emocionarse con el cante, el toque y el baile". "Estamos convencidos de que todos ellos derrocharán ingenio en cada una de sus propuestas", ha añadido Moreno.

Por su parte, su director, Luis Ybarra, ha señalado que "en apenas unos trazos", la presencia del baile en la Bienal permite contar el pasado, el presente y el futuro de esta expresión artística. "Un ritual que ocurre desde la armonía y el silencio, con batas de cola y sin ellas, en calles, teatros, espacios singulares", ha continuado Ybarra.

PROGRAMACIÓN DE BAILE

La danza comenzará el 10 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza con el espectáculo transversal 'El mundo por montera', dirigido artísticamente por Andrés Marín y Luis Ybarra, y con la participación del Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero. Así, el baile celebrará al cante en el centenario de dos hitos: la Llave de Oro de Manuel Vallejo y la publicación de la rumba 'Catalina'.

El Teatro de la Maestranza acogerá algunas de las grandes citas, comenzando por el esperado regreso de Sara Baras catorce años después. Posteriormente, el 22 de septiembre, Manuel Liñán regresará al público sevillano con 'Bailaor@', acompañado por varios artistas invitados. El recital de baile se plantea como un acto de reconocimiento y aceptación, fruto de años dedicados a construir un lugar propio desde el que bailar con plenitud.

Israel Galván presentará el 26 de septiembre el estreno absoluto de 'Bolero de blanco y negro', creación en la que rendirá homenaje a Maurice Ravel a través de su célebre composición y de otros boleros vinculados a figuras como Moncho y Juan José Amador.

Dos días después, Farruquito llegará al mismo escenario con 'Serás Farruquito', una biografía emocional narrada desde el compás y materiales inéditos, que contará con la participación de su hijo, Juan El Moreno.

El baile estará igualmente presente en 'A canela y clavo', el 24 de septiembre, con Pepe Torres y Nazaret Reyes, junto a Esperanza Fernández, Duquende y José Valencia. Ya en la clausura de la Bienal, el 3 de octubre, Rafaela Carrasco acompañará a Carmen Linares, Marina Heredia y María Terremoto en 'Perlas a Millares'.

LA PROPUESTA DEL TEATRO CENTRAL

El 13 de septiembre, José Maya presentará el estreno nacional de 'Lejano', una obra despojada de artificios que explora la memoria como esencia de la identidad. El bailaor se mostrará también como cantor para emprender un viaje íntimo en el que la danza y el cante funcionan como vínculos con los paisajes interiores y aquello que permanece más allá del tiempo.

El 15 de septiembre, Isabel Bayón llevará al escenario 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', con David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz Nuevo, y con la colaboración al baile de la propia Bayón.

Olga Pericet estrenará el 21 de septiembre 'Perspectivas sobre un baile sonoro', una nueva creación que parte de su celebrado proyecto 'Baile Sonoro' para revisitar tres décadas y media de trayectoria, con la colaboración de José Manuel León, Mercedes Cortés y Miguel Lavi.

La apuesta por el futuro del baile tendrá uno de sus momentos fundamentales el 23 de septiembre con el estreno absoluto de 'Te atrevo', protagonizado por Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra bajo la dirección de Manuel Liñán.

Por su parte, Andrés Marín estrenará 'Desierto' el 25 de septiembre. Inspirada en la memoria poética de la Alameda de Hércules y en los ecos de un periodo decisivo para la historia del flamenco.

El 27 de septiembre llegará 'Doncellas (juerga permanente)', de Estévez/Paños y Compañía, inspirada en el legado musical de Ramón Montoya y en la que conviven el baile flamenco ortodoxo, sus vertientes experimentales, la danza española y la contemporánea.

Otro de los nombres que debutan en solitario, Sara Jiménez, estrenará el 29 de septiembre 'La compañía'. Inspirada en el universo de las troupes ambulantes, junto a Julio Ruiz, Mariana Collado, Tomás de Perrate, Teresa Hernández y Raúl Cantizano.

EL REGRESO DEL BAILE AL LOPE DE VEGA

El 25 de septiembre, el Teatro Lope de Vega acogerá 'Hazme con los ojos señas', un mano a mano construido desde la complicidad, la raíz y la verdad flamenca con la voz de Aurora Vargas y Juan Amaya.

David Coria llegará el 29 de septiembre con el estreno nacional de 'Babel. Torre Viva', una creación de fuerte carga contemporánea que parte del mito de la torre de Babel para reflexionar sobre las fracturas, los lenguajes y la posibilidad de comunión en el mundo actual.

La programación del teatro concluirá el 2 de octubre con el estreno absoluto de 'Gesto mínimo', de Alfonso Losa, con la idea de "comunidad bailante" en el centro y el cuerpo como espacio de convivencia y vínculo.

DEL SUBSUELO DE ARTILLERÍA A LA JUVENTUD DEL ALAMEDA

La Real Fábrica de Artillería se incorpora como espacio para la creación contemporánea y la experimentación. Allí, Ana Morales estrenará los días 13 y 14 de septiembre 'Rapsodia. Fantasía subterránea', con la dirección musical del Niño de Elche, la guitarra de Manolo Franco y el saxofón y las electrónicas de José Vendetti, la bailaora propone un viaje órfico a la Sevilla de los siglos XVI y XVII. Además, el día 23 de septiembre, María Moreno conversará con el jazz y el contrabajo en 'Trilogía. Al baile', de Pablo Martín Caminero.

Por su parte, el Teatro Alameda se convertirá en punto de encuentro entre la juventud, la memoria y las formas más libres del flamenco con Macarena López, que estrenará el 14 de septiembre 'Sobre todas las cosas'. Posteriormente, el 20 de septiembre, la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos mostrará el trabajo de los cuatro artistas seleccionados en las modalidades de baile, cante, toque y otros instrumentos.

Pastora Galván estrenará el 26 de septiembre 'Tribusssh!'. Por otro lado, los espectáculos 'Patio', de Joselito Acedo, con Manolo Marín y Pastora Galván , (22 de septiembre, Teatro Alameda); 'Uvitas negras', que supondrá el regreso de Juan Manuel 'El Mistela' a los escenarios sevillanos el 18 de septiembr en el Hotel Triana o 'Herencia' de Juan Parrilla y Bernardo Parrilla con Diego Carrasco y Carrete de Málaga (1 de octubre, Teatro Alameda) nos hablarán de otros universos en los que el baile se entrelaza con el cante y el toque.