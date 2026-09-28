La Bienal de Flamenco de Sevilla acoge el mito de la Torre de Babel de David Coria en su estreno nacional

El bailaor y coreógrafo sevillano David Coria - VALENTÍN CHOU-BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Sevilla acoge este martes, 29 de septiembre, en el Teatro Lope de Vega el estreno nacional de 'Babel. Torre viva', la nueva creación de David Coria. El bailaor y coreógrafo sevillano toma como punto de partida el mito bíblico de la Torre de Babel para abordar, desde el cuerpo, la música y la danza, "las tensiones entre lo individual y lo colectivo, entre aquello que nos diferencia y el deseo de encontrar un lenguaje común".

Como ha explicado el autor, "'Babel' parte del mito bíblico de la Torre de Babel, de ese dios del Antiguo Testamento que destruye la torre que han construido los seres humanos porque entiende que responde a un acto de soberbia, y que después los separa haciendo que comiencen a hablar lenguas diferentes. Pero no me interesaba trasladar el mito de manera literal, sino llevarlo a nuestro tiempo, a un momento en el que existe un gran desentendimiento entre los pueblos".

"Me pregunto cómo el ser humano puede ser capaz de trabajar junto a otro y, al mismo tiempo, de destruirlo. Y qué necesitamos para volver a encontrarnos", ha añadido el bailaor. Sobre el escenario, 'Babel. Torre viva' se construye como un "cuerpo colectivo que explora las tensiones entre lo individual y lo común".

La pieza no busca reproducir literalmente el relato bíblico, sino convertirlo en una "experiencia física y ritual" en la que el cuerpo se transforma en arquitectura, liturgia, grito y palabra. A través de un "lenguaje coreográfico intenso", Coria plantea un espacio en el que "las diferencias, los distintos lenguajes y las fuerzas que nos separan conviven con el deseo de encontrar nuevas formas de comunicación y de volver a construir juntos".

En este sentido, ha señalado Coria, "'Babel. Torre viva' está compuesto por un elenco muy internacional, con intérpretes de Japón, Chile, Argentina y Rusia". "Soy un enamorado del flamenco, pero ver cómo otras culturas se acercan y se enamoran del arte de esta tierra me ha resultado muy revelador. Esa convivencia de miradas y procedencias forma también parte de la propia obra".

ESTRENO DE SARA JIMÉNEZ EN EL CENTRAL

El Teatro Central acogerá, también este martes, el estreno de 'La compañía', de Sara Jiménez, una propuesta que toma como punto de partida "el universo de las troupes ambulantes para reflexionar sobre la identidad, la diferencia y el papel del artista en la sociedad". Junto a Julio Ruiz, Mariana Collado, Tomás de Perrate, Teresa Hernández y Raúl Cantizano, la creadora granadina combina flamenco, danza contemporánea, teatro y "elementos del imaginario circense" para construir una "fábula poética" en la que lo extraordinario y lo cotidiano "conviven y se entrelazan".

Con esta nueva creación, Jiménez continúa explorando los cruces entre dramaturgia, danza y cultura popular desde una mirada contemporánea y personal.

La programación continuará el miércoles, 30 de septiembre, con la voz de Mayte Martín, que llegará al Teatro Lope de Vega con 'Arqueología de lo puro', un recital concebido como un regreso a las formas más esenciales del cante y la guitarra y como una reivindicación del flamenco antiguo.

La cantaora catalana recupera obras clásicas y repertorios menos transitados desde el respeto a la tradición, alejándose de tendencias y concesiones contemporáneas para preservar su profundidad estética y emocional. Una propuesta que refleja la mirada de una de las voces más personales y prestigiosas del flamenco actual, cuya trayectoria se ha construido desde la sensibilidad, el rigor musical y una aproximación profundamente íntima al arte jondo.

Por su parte, el Teatro Alameda acogerá una nueva 'Noche única', que ya ha agotado sus entradas: 'Los flamencos no van a la barbería', el encuentro entre Capullo de Jerez y José de los Camarones. Dos figuras singulares del cante jerezano se reúnen sobre el escenario en una declaración de libertad y autenticidad, donde la melena se convierte en símbolo de un cante directo, sin recortes ni artificios.

El día 1 de octubre estas mismas tablas vivirán su particular fin de fiesta con 'Herencia', una nueva 'Noche única' protagonizada por Juan y Bernardo Parrilla junto a Diego Carrasco y Carrete de Málaga. Impulsado por Juan Parrilla, el espectáculo nace como una celebración de las raíces familiares y artísticas que han marcado su trayectoria y propone un recorrido por una memoria musical en la que conviven referentes como Moraíto Chico, Enrique de Melchor o Lola Flores.

La programación del 1 de octubre se completará en el Teatro de la Maestranza con Marina Heredia y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que presentarán '¡En libertad! El camino de los gitanos'. Coincidiendo con el sexto centenario de la llegada documentada del pueblo gitano a la península ibérica, la cantaora granadina pone voz a un poema sinfónico que recorre su historia y reivindica algunos de los valores que han acompañado a esta comunidad a lo largo de los siglos, como la libertad, la familia y el respeto a los mayores.