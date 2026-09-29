La Bienal de Flamenco de Sevilla recibe en sus 'Noches únicas' a Mayte Martín con 'Arqueología de lo puro'

La cantaora Mayte Martín - BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla recibe este miércoles, 30 de septiembre, a Mayte Martín, que presenta en el Teatro Lope de Vega 'Arqueología de lo puro', un espectáculo construido a partir del repertorio de 'Puro', uno de los dos volúmenes que integran su nuevo doble álbum, 'In illo tempore'. La cita, que cuelga el cartel de entradas agotadas, supone el regreso de la cantaora a Sevilla con un repertorio que "mira hacia el flamenco antiguo y sus formas esenciales desde el conocimiento profundo de la tradición y la libertad de una artista en plena madurez".

La actuación llega, además, pocos días después de conocerse la nominación de 'In illo tempore' a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, un reconocimiento que acompaña el regreso discográfico de Mayte Martín al género 25 años después de 'Querencia', señalan desde la organización del certamen flamenco.

En 'Arqueología de lo puro', la cantaora recupera parte del repertorio reunido en 'Puro', el volumen de 'In illo tempore' dedicado a obras del flamenco antiguo. Se trata de una aproximación a la tradición que parte del conocimiento de sus formas y de una voluntad de preservar su esencia, pero que no busca convertirla en una pieza de museo, sino devolverle presencia desde el presente.

"'Puro' es eso: 'Puro', un flamenco sin vestigios que atesora grandes y algunas relegadas obras del flamenco antiguo, conservándolo y respetándolo en fondo y forma", ha explicado la artista. Una declaración que resume el espíritu de un proyecto en el que Mayte Martín vuelve a aquellos cantes y sonidos que han acompañado su trayectoria y que forman parte de su manera de entender el flamenco.

De este modo, 'In illo tempore' supone el regreso de Mayte Martín al flamenco discográfico después de un cuarto de siglo. En este tiempo, la artista ha desarrollado una trayectoria "marcada por la búsqueda y por una relación personal con el género, compaginando su faceta de cantaora con la composición, la guitarra y la creación escénica".

El nuevo trabajo nace, precisamente, de haber alcanzado un momento vital y artístico que la propia Mayte Martín considera adecuado para volver a registrar flamenco. "Los discos no son para mí una colección de cantes, sino un documento que recoge una etapa de vida que llega a su punto álgido", ha señalado.

Ese recorrido "cristaliza" en una obra doble en la que la tradición ocupa un lugar central. 'Puro' se adentra en los cantes, las formas y los sonidos del flamenco de otras épocas, recuperando un repertorio que la artista ha estudiado y al que se acerca "desde una perspectiva contemporánea, pero profundamente respetuosa con su raíz".

Su actuación en el Teatro Lope de Vega permitirá así al público de la Bienal acercarse en directo a una parte esencial de 'In illo tempore', "un proyecto que recupera para el presente un repertorio vinculado a las formas más antiguas del flamenco y que llega a Sevilla en un momento especialmente significativo para su autora".