La Bienal de Sevilla despide esta edición con Carmen Linares y sus 'Perlas a millares' en el Maestranza

La cantaora Carmen Linares - BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla llega a su final este sábado, 3 de octubre, después de 24 jornadas que han convertido de nuevo a la ciudad en punto de encuentro internacional para el flamenco, sus artistas y sus públicos. Carmen Linares será la encargada de poner el broche a esta edición en el Teatro de la Maestranza con 'Perlas a millares', un espectáculo concebido como homenaje a 'Antología de la mujer en el cante', el disco que la cantaora publicó en 1996 y que este año cumple tres décadas.

Para esta celebración, Linares reúne sobre el escenario a cuatro artistas de distintas generaciones: las cantaoras Marina Heredia, María Terremoto y Rocío Luna, y la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco. Junto a ellas, la artista recorrerá algunos de los cantes que forman parte de aquel trabajo discográfico, recuperando un repertorio construido a partir de la obra y la memoria de algunas de las grandes mujeres de la historia del flamenco, señala la organización del certamen en una nota de prensa.

Fandangos de Lucena y rondeña, alegrías y cantinas, tientos, bamberas y fandangos de Huelva, granaína, malagueña y taranta, bulería por soleá, tangos, seguiriyas, bulerías y tonás conforman el programa de 'Perlas a millares'. Un recorrido por diferentes estilos en el que aparecen nombres fundamentales como La Niña de los Peines, La Serneta, La Repompa, La Trini, La Mejorana, La Perla de Cádiz o La Carmelilla, entre otras.

'Antología de la mujer en el cante' fue publicado por Carmen Linares en 1996, en un momento especialmente significativo para la música española, y contó con el acompañamiento de guitarristas como Tomatito, Vicente Amigo, Moraíto y Pepe Habichuela. El álbum se convirtió en una obra de referencia de la discografía flamenca y ha sido considerado uno de los grandes trabajos de la historia del género.

"Este concierto es mi gran homenaje al disco que cambió mi carrera artística y mi vida como cantaora para siempre", ha señalado Carmen Linares. Además, se da la circunstancia de que la artista ya presentó este disco en el Maestranza y ahora, 30 años después, regresa con él a estas mismas tablas para poner el broche a la XXIV edición de la Bienal.

La presencia de Marina Heredia, María Terremoto, Rafaela Carrasco y Rocío Luna amplía el homenaje y establece un diálogo entre distintas generaciones de artistas. Marina Heredia, Giraldillo al Cante de la Bienal en 2016, comparte escenario con María Terremoto, que recibió con solo 16 años el Giraldillo Revelación en esa misma edición; con Rocío Luna, Lámpara Minera en 2023; y con Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza en 2023 y una de las grandes referencias actuales del baile flamenco.

Nacida en Linares en 1951, comenzó su carrera discográfica en 1971 y ha publicado 15 discos, además de colaborar con artistas de diferentes ámbitos. Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022 y el Grammy Latino en 2023. 'Antología de la mujer en el cante', publicada en 1996, ocupa un lugar destacado en su discografía.

Con 'Perlas a millares', la artista cerrará en el Teatro de la Maestranza una edición que durante 24 jornadas ha vuelto a hacer de Sevilla un lugar de referencia para el encuentro entre tradición, creación y nuevas miradas sobre el flamenco.