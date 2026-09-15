La Bienal de Sevilla estrena 'Desierto', la nueva creación de Andrés Marín sobre la Alameda de Hércules y su soledad

Archivo - El bailaor Andrés Marín con Ana Morales, en una foto de archivo - LAURA LEON/BIENAL DE FLAMENCO - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco estrenará el próximo 25 de septiembre en el Teatro Central 'Desierto', la nueva creación de Andrés Marín, una pieza que toma como punto de partida la Alameda de Hércules "para adentrarse en sus ecos y en una idea de la soledad entendida como paisaje y estado". El bailaor y coreógrafo propone así una "mirada poética" sobre la memoria de este enclave sevillano, "alejándose de su dimensión histórica para explorar aquello que permanece en sus silencios, sus sombras y sus espacios vacíos".

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que Andrés Marín "parte de un espacio tan sevillano como la Alameda de Hércules para convertirlo en un paisaje emocional y universal, y lo hace desde una mirada profundamente personal", tal como señala en una nota de prensa.

"'Desierto' nos invita precisamente a mirar la Alameda de otra manera, a escuchar sus silencios y sus ecos y a descubrir cómo un lugar tan reconocible puede convertirse en una experiencia artística completamente nueva. Es una propuesta valiente, contemporánea y muy sevillana que estamos deseando disfrutar en el Teatro Central el próximo 25 de septiembre", ha señalado Angie Moreno.

En palabras del director de la Bienal, Luis Ybarra, "esta Bienal celebra el centenario de la ópera flamenca y, de algún modo, 'Desierto' se encuadra en este aniversario desde otra mirada". "Queremos abordar este centenario desde perspectivas diferentes y esta pieza nos permite hacerlo a través de una mirada personalísima hacia uno de los grandes emporios artísticos del flamenco, la Alameda de Hércules, un espacio en el que el cante terminó de perfilarse y que forma parte de la historia de este arte".

Andrés es de la Alameda y, todavía hoy, este lugar sigue siendo un espacio en el que conviven las vanguardias y donde cabe todo. Podemos encontrarnos con realidades muy distintas y, en ese sentido, Andrés nos muestra una Alameda muy abierta, desde su propia experiencia y desde la relación que mantiene con este espacio", ha añadido el director del certamen flamenco.

Como ha explicado el propio Marín tras un ensayo abierto a los medios de comunicación, aborda su obra desde la Alameda de Hércules, que ha su espacio de infancia. "La conozco estupendamente y es un lugar muy abierto, y creo que eso también tiene mucho que ver con cómo soy yo. Pero 'Desierto' no habla de la Alameda en sí, sino de lo que me provoca cuando llego a ella. Puede que hoy sea uno de los espacios más alternativos de Sevilla, pero para mí siempre fue un lugar de escucha y ahora se ha convertido en un espacio de ruido".

Así, 'Desierto' no pretende reconstruir la Alameda de Hércules ni reproducir literalmente su historia, sino "acercarse a una verdad más profunda y esencial". Andrés Marín parte de aquel antiguo emporio artístico en el que "el cante se estilizó entre los siglos XIX y XX, de los kioscos de cristal, el suelo de albero y las reuniones en el Siete Puertas, para buscar los ecos que han quedado suspendidos en el tiempo".

LA SOLEDAD, EJE QUE ATRAVIESA EL TERRITORIO

La soledad es el "eje que atraviesa este territorio"; no como ausencia, sino como un estado y una forma de mirar: "una rama inmóvil, una reja echada, un espacio vacío o una sombra que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido".

'Desierto' explora ese desamparo a través del movimiento y de su ausencia, construyendo una atmósfera en la que la quietud, la luz y la escenografía tienen tanto peso como el propio baile, añade la nota de prensa.

La arena, presente en el propio imaginario de 'Desierto', adquiere también un nuevo significado. Andrés Marín no la plantea como un elemento externo, sino como una materia de la que forma parte el propio intérprete. "El bailaor se sitúa así dentro de ese paisaje árido, en un ejercicio escénico que convierte el espacio en una extensión del cuerpo y que hace de la inmensidad y la pregunta dos de las claves de la pieza".

FLAMENCO EN DISTINTAS VOCES Y CUERDAS

La programación de esta edición continúa del miércoles 16 al viernes 18 con tres jornadas que reúnen distintas generaciones, lenguajes y formas de entender el flamenco. Arcángel, Remedios Amaya, Dolores Agujetas, Luis 'El Zambo' y José 'del Tomate' son algunos de los nombres que protagonizarán estas noches, en las que el cante y el toque tendrán un peso especial y convivirán con propuestas que recorren distintas tradiciones y miradas sobre el género.

El miércoles, el Real Alcázar acoge 'Xerezanías', un encuentro que reúne a tres grandes sagas del cante jerezano: los 'Zambo', los 'Agujetas' y los de 'la Malena', representados por Luis 'El Zambo', Dolores 'Agujetas' y Antonio de 'la Malena'. Junto a ellos estarán Manuel Valencia y 'Las Tatas de Jerez' en una noche que pondrá en escena una tradición flamenca transmitida de generación en generación y vinculada a barrios y territorios esenciales del cante de Jerez y Lebrija.

También el día 16, José 'del Tomate' presentará 'Sonanta 3.0', una propuesta en la que el guitarrista revisita la herencia recibida de su padre, 'Tomatito', y de su tío, el Niño Miguel, para llevarla hacia nuevos territorios sonoros. El concierto parte de la raíz flamenca para incorporar nuevas texturas y atmósferas en un diálogo entre tradición y experimentación.

El jueves 17 de septiembre, y con las localidades agotadas, el Teatro Lope de Vega acogerá 'La copla del cante', la propuesta de Arcángel en torno al vínculo entre el flamenco y la copla. El cantaor onubense revisita un repertorio asociado a figuras como Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas o 'La Paquera de Jerez', reivindicando a aquellos intérpretes que llevaron la copla al territorio del cante jondo sin perder su identidad flamenca.

En el Muelle de la Sal, 'Mujeres Gitanas' reunirá a Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi y Josemi Carmona en una propuesta que reivindica el papel de las mujeres en la transmisión del flamenco. Surgido del musical 'La verdad duele', el espectáculo busca recuperar una expresión flamenca esencial y sin artificios a través de artistas que han aprendido y vivido el género desde la tradición familiar.

Y ya el viernes 18 de septiembre, el Espacio Turina será el escenario de 'Requeneando', el nuevo proyecto escénico de Juan Requena, que asume por primera vez el protagonismo de un espectáculo propio en la Bienal. El guitarrista malagueño presenta un recorrido por su universo creativo a través de composiciones propias y un repertorio concebido para la ocasión, acompañado por Los Makarines y con la colaboración especial de José Ángel Carmona.